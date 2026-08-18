Din cuprinsul articolului CCR a considerat constituţional amendamentul privind încetarea mandatului în caz de incompatibilitate

Preşedintele Nicuşor Dan a reacţionat, marţi, la decizia Curţii Constituţionale privind legea ANI, afirmând că argumentele din sesizarea sa de neconstituţionalitate au fost „foarte solide”. Şeful statului a precizat că aşteaptă motivarea CCR pentru a vedea argumentele care au stat la baza deciziei şi şi-a exprimat speranţa că circuitul legislativ va fi finalizat până la 31 august, termenul-limită stabilit în cadrul PNRR.

„Faţă de decizia de ieri a Curţii Constituţionale pe legea integrităţii. Consider că argumentele din sesizarea mea de neconstituţionalitate erau foarte solide. Aştept totuşi motivarea Curţii pentru a vedea punctul de vedere contrar”, a scris Nicuşor Dan, marţi, pe platforma X.

Preşedintele a precizat că au existat şi alte situaţii în care şi-a menţinut opinia după ce Curtea Constituţională i-a respins sesizările de neconstituţionalitate.

„După motivare, legea va ajunge în dezbaterea Parlamentului şi abia apoi la mine. Sper să putem încheia circuitul legislativ până în 31 august, termenul limită al PNRR”, a mai transmis şeful statului.

Curtea Constituţională a decis, luni, că este constituţional amendamentul din legea ANI referitor la încetarea mandatului în cazul incompatibilităţii şi conflictului de interese. Potrivit prevederii contestate, încetarea mandatului poate interveni în termen de 30 de zile.

Decizia îl vizează în mod direct şi pe primarul Timişoarei, Dominic Fritz, care a reacţionat după hotărârea CCR.

Fritz a susţinut că decizia Curţii validează, în opinia sa, „un brutal abuz de putere” şi a criticat majoritatea care a votat hotărârea.

Primarul Timişoarei a afirmat că, în cazul în care preşedintele va promulga legea ANI, mandatul său ar urma să înceteze în termen de 30 de zile, ca urmare a unor fapte produse înainte de intrarea în vigoare a noilor prevederi.

Dominic Fritz a anunţat, de asemenea, că intenţionează să conteste decizia la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), afirmând că acolo „nu ajung telefoanele din Kiseleff”.