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Cazinoul din Constanța, finalist în „Oscarele” Muzeelor Europene

Cazinoul din Constanța, finalist în „Oscarele” Muzeelor EuropeneSursa foto: Aehiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Cazinoul din Constanța, perla arhitecturii Art Nouveau de la malul Mării Negre, continuă să scrie istorie și să atragă privirile întregului continent. La doar un an de la redeschiderea sa spectaculoasă, faimoasa clădire de pe faleză a marcat o performanță uriașă: a ajuns în finala prestigioasei competiții European Museum Academy Awards 2026, la secțiunea DASA Award.

Marea gală de premiere a avut loc pe 26 septembrie în Spania, la celebrul muzeu MARQ din Alicante. Pentru românii care au urmărit de-a lungul anilor degradarea și apoi renașterea acestui simbol, nominalizarea printre cele mai bune cinci concepte muzeale din Europa este o recunoaștere internațională a valorii noastre culturale.

Ce înseamnă această nominalrare pentru România

Premiul DASA nu este o simplă diplomă de pus în ramă. Este distincția europeană care premiază muzeele moderne, prietenoase cu publicul, capabile să transforme istoria într-o experiență interactivă și accesibilă pentru vizitatorii de toate vârstele.

Dintr-un spațiu aflat cândva în ruină, Cazinoul din Constanța a fost transformat într-un muzeu viu în care clădirea însăși devine piesa principală de rezistență.

„Pentru Constanța, prezența în finala DASA Award 2026 reprezintă o recunoaștere internațională a proiectului muzeal al Cazinoului și a felului în care patrimoniul construit poate devenit punct de plecare pentru o experiență muzeală contemporană, accesibilă și orientată către public”, a declarat Anamaria Mișa, director general al Cazinoului din Constanța.

Cazinoul din Constanța, Finalist în „Oscarele” Muzeelor Europene

În elită alături de muzee celebre din Austria, Germania și Italia

Pășind alături de cele mai inovatoare muzee ale continentului, proiectul românesc dezvoltat pe o suprafață de 1.100 de metri pătrați s-a luptat în finală cot la cot cu instituții culturale de top:

  • ZOOM Children’s Museum din Viena (Austria) — unul dintre cele mai îndrăgite muzee pentru copii din lume;

  • Ocean Museum Germany din Stralsund (Germania) — un complex spectaculos dedicat lumii marine;

  • The Home of the Human Safety Net din Veneția (Italia);

  • Muzeul de Istorie a Fotografiei (MuFo) din Cracovia (Polonia) — desemnat marele câștigător al ediției din acest an.

Cazinoul din Constanța: 1.100 de metri pătrați de magie, istorie și tehnologie

Inaugurat în 2025 după ani lungi de restaurare meticuloasă, Muzeul Cazinoului din Constanța îmbină eleganța vremurilor de altădată cu tehnologia modernă. Vizitatorii care îi trec pragul descoperă un parcurs expozițional fascinant, cu decoruri speciale, proiecții multimedia și povești necunoscute despre glamour-ul, jocurile de noroc și personalitățile care au marcat istoria orașului Constanța.

Cazinoul din Constanța

Concerte de muzică clasică în sala de bal până în noiembrie

Veștile bune nu se opresc aici pentru cei care plănuiesc o ieșire la mare în această toamnă. Pe lângă turul muzeului, spectaculoasa sală de bal a Cazinoului găzduiește în această perioadă Cazino Music Festival.

Până pe 22 noiembrie 2026, serile de la malul mării sunt înnobilate de concerte live de muzică clasică susținute într-o atmosferă de basm. Cei care doresc să își rezerve bilete sau să consulte programul complet al evenimentelor pot accesa site-ul oficial cazinoul.com.

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