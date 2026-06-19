O propunere radicală lansată vineri de noul primar al Veneției, Simone Venturini, a declanșat dezbateri aprinse în Italia și în rândul comunității internaționale de călători. Edilul dorește o majorare semnificativă a taxei de acces pentru turiștii de o zi care vizitează faimosul oraș al canalelor din nordul Italiei, considerând că tarifele actuale nu sunt suficiente pentru a descuraja aglomerația extremă.

Simone Venturini, un politician de centru-dreapta proaspăt instalat la conducerea municipalității după alegerile locale de la sfârșitul lunii mai, îi succede lui Luigi Brugnaro, cel care a ocupat funcția de primar timp de un deceniu. Venturini a decis să pună în aplicare rapid una dintre promisiunile sale cheie din campania electorală. Într-un interviu acordat presei italiene, acesta a explicat viziunea sa:

„Dacă această taxă se situează în prezent între 5 şi 10 euro (5,73-11,46 dolari), propunerea mea este să o majorăm la 30-50 de euro în anumite zile.”

Mecanismul de plată aplicat în prezent a fost introdus chiar din acest an pentru vizitatorii de scurtă durată. În prezent, regulile stabilite de municipalitate prevăd următoarele tarife:

Biletul standard: Costă 10 euro și este valabil pentru un total de 60 de zile selectate până la sfârșitul lunii iulie, fiind obligatoriu chiar dacă turiștii petrec doar câteva ore în jurul Pieței San Marco sau lângă Podul Rialto;

Tariful redus: Turiștii care își rezervă biletul online cu cel puțin trei zile în avans beneficiază de o reducere, plătind doar 5 euro.

Deși scopul declarat al acestei măsuri inedite a fost reducerea turismului de masă și protejarea patrimoniului local, criticii au atras atenția de luni de zile că sumele actuale sunt mult prea mici pentru a avea un efect descurajator real asupra fluxului de vizitatori.

Deși Simone Venturini dorește ca taxa să explodeze până la 50 de euro în weekendurile sau perioadele de sărbători cu prognoze de trafic turistic intens, aplicarea planului său se lovește de o barieră birocratică majoră. Edilul nu are, din punct de vedere legal, competența necesară pentru a modifica unilateral aceste sume.

Chiar dacă taxa tehnică funcționează în baza unui regulament municipal local, plafonul ei maxim permis este reglementat strict prin legislația națională a Italiei. Din acest motiv, pentru ca propunerea sa devină realitate, primarul Venturini va trebui să demareze negocieri complexe și să obțină acordul oficial al Guvernului de la Roma. Avertismentul experților: Risc de încălcare a Constituției

Planul noului primar nu este privit cu ochi buni de specialiștii în drept, care avertizează că o astfel de sumă ar putea transforma taxa într-un abuz juridic. Aceștia susțin că Veneția riscă să încalce tratatele europene și constituționale privind libera circulație.

Expertul în drept constituțional Ludovico Mazzarolli a tras un semnal de alarmă în paginile cotidianului Corriere della Sera, explicând de ce inițiativa municipalității este riscantă: „Perceperea unei taxe de 50 de euro ar putea fi interpretată ca o restricţionare a libertăţii de circulaţie.”