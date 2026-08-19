Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) i-a transmis premierului Ilie Bolojan o scrisoare deschisă în care îi reproșează participarea, pe 17 august, la inaugurarea unor investiții în Oradea, în timp ce la București erau în discuție măsuri care afectează sectorul bugetar. Sindicaliștii îl întreabă pe premier dacă agenda sa din Bihor a fost legată de prioritățile Guvernului și formulează mai multe întrebări privind modul în care acesta își exercită funcția.

„Domnule prim-ministru, în 17 august ați fost la inaugurarea unor investiții publice sau la inaugurarea succesului unui apropiat?”, a transmis SAALG în deschiderea scrisorii adresate lui Ilie Bolojan.

Sindicatul a criticat faptul că premierul nu s-a aflat la Palatul Victoria în ziua de 17 august, în condițiile în care Guvernul avea pe agendă mai multe teme privind administrația publică și salarizarea bugetarilor.

SAALG a precizat că, pe 17 august, Ilie Bolojan a participat la Oradea la deschiderea circulației pe două pasaje de pe Calea Aradului.

„Și dumneavoastră, la 17 august, unde erați? La Oradea, la inaugurare, alături de vechii dumneavoastră colaboratori din administrația bihoreană și de omul de afaceri Beniamin Rus”, a transmis sindicatul.

Potrivit SAALG, premierul a vorbit cu această ocazie despre eficiență, atragerea fondurilor europene, colaborarea dintre administrația centrală și administrația locală, dar și despre implicarea companiilor private în realizarea investițiilor.

Sindicaliștii au pus însă sub semnul întrebării relația dintre Ilie Bolojan și omul de afaceri Beniamin Rus, prezent la eveniment.

„Relația publică dintre dumneavoastră și Beniamin Rus nu începe în 2026”, a transmis sindicatul, care a făcut referire la o declarație dată de omul de afaceri în 2011: „Beniamin Rus: Dacă Bolojan îmi cere, a doua zi sunt pe șantier!”.

SAALG a susținut, de asemenea, că între cei doi ar fi existat de-a lungul timpului o relație bazată pe încredere și a făcut referire la lucrări executate de una dintre companiile gestionate de Beniamin Rus pentru Primăria Oradea.

Sindicatul a afirmat că lucrările ar fi fost realizate înainte ca firma să își încaseze banii, bazându-se pe angajamentul administrației locale că plata va fi făcută.

SAALG a legat prezența premierului la Oradea de măsurile de austeritate promovate de Guvern și de discuțiile privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Sindicaliștii au susținut că există o diferență între mesajele privind reducerea cheltuielilor bugetare și deciziile privind investițiile publice.

„La 14 august 2026, Guvernul a creat cadrul pentru încheierea contractelor aferente celor patru stadioane din Timișoara, Brașov, Oradea și Slatina. SAALG v-a întrebat public chiar în 14 august dacă guvernați prioritățile României sau prioritățile municipiului Oradea”, a transmis sindicatul.

În acest context, SAALG i-a reproșat premierului că măsurile de austeritate sunt resimțite în special de angajații din sectorul public și i-a cerut explicații cu privire la criteriile după care sunt stabilite prioritățile Executivului.

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului a formulat și șase întrebări adresate direct premierului, referitoare la agenda sa, prioritățile Guvernului și modul în care sunt luate deciziile.

Demersul SAALG vine după ce sindicatul a criticat anterior absența lui Ilie Bolojan de la Palatul Victoria și a cerut explicații cu privire la activitatea premierului.

În scrisoarea deschisă, sindicaliștii își leagă criticile de modul în care Guvernul stabilește prioritățile bugetare și de măsurile de reducere a cheltuielilor publice.