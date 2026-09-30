Asociaţia Patronală Română a Producătorilor de Tehnică Militară solicită executivului să prezinte în mod transparent modul în care vor fi utilizate cele 16,68 miliarde de euro alocate țării noastre prin programul SAFE. Reprezentanții industriei de profil subliniază importanța creării unor capacități reale de producție pe teritoriul național și se oferă să sprijine autoritățile fără costuri pentru eficientizarea și accelerarea procedurilor.

Avertismentul principal transmis de organizație vizează distincția clară dintre simpla achiziție a unor echipamente militare și dobândirea independenței industriale necesare pentru a le fabrica, întreține, adapta, moderniza și înlocui la nivel local.

„PATROMIL solicită Guvernului să prezinte public, program cu program, ce capacităţi industriale rămân efectiv în România în urma contractelor finanţate prin SAFE şi, în acelaşi timp, pune la dispoziţia autorităţilor, pro bono, expertiza companiilor membre pentru optimizarea şi accelerarea implementării acestor contracte şi a componentei lor de cooperare şi localizare industrială”, arată, miercuri, PATROMIL, într-un comunicat de presă.

Miza acestei alocări financiare depășește sfera cumpărăturilor de moment, vizând în mod direct resursele pe care statul român le va putea mobiliza în situații critice pentru securitatea națională.

„România beneficiază de o alocare SAFE de aproximativ 16,68 miliarde EUR, finanţare rambursabilă destinată investiţiilor în apărare. Din perspectiva PATROMIL, succesul programului nu poate fi măsurat exclusiv prin numărul de sisteme militare livrate sau prin valoarea investiţiilor anunţate. Rezultatul trebuie măsurat şi prin capacitatea industrială pe care România o dobândeşte şi pe care se poate baza pe termen lung”, mai arată Asociaţia Patronală Română a Producătorilor de Tehnică Militară.

Experții din domeniu atrag atenția că prezența fizică a unei facilități de producție nu garantează de la sine independența tehnologică sau dreptul de decizie.

„O fabrică amplasată pe teritoriul naţional nu înseamnă automat control asupra tehnologiei, acces la documentaţie sau dreptul de a continua producţia în situaţii de criză. PATROMIL propune un parteneriat de lucru cu sectorul privat pentru accelerarea SAFE. În locul unei abordări exclusiv critice, PATROMIL propune autorităţilor un mecanism de lucru pragmatic. Asociaţia este disponibilă să mobilizeze, fără costuri pentru stat, expertiza tehnică, industrială şi de business a membrilor săi pentru a sprijini identificarea capacităţilor româneşti relevante, corelarea lor cu cerinţele programelor SAFE şi soluţionarea rapidă a blocajelor care pot întârzia contractarea, cooperarea industrială sau punerea în producţie”, se mai arată în documentul citat.

Sprijinul oferit de patronat se încadrează în limitele prevăzute de lege și urmărește sprijinirea deciziilor instituționale prin evaluarea resurselor existente, identificarea posibililor subcontractori locali, analiza variantelor de localizare, clarificarea cerințelor legate de transferul de tehnologie și formularea de soluții tehnice.

„Obiectivul este ca fereastra SAFE să fie folosită nu doar pentru achiziţii rapide, ci şi pentru consolidarea unei baze industriale de apărare sustenabile în România”, mai arată asociaţia.

Un alt punct central al comunicatului îl reprezintă aplicarea practică a țintei asumate de autorități privind realizarea a 60% din producție în țară, indicator ce trebuie tradus în date concrete și verificabile.

„PATROMIL solicită clarificarea bazei de calcul pentru procentul de 60% din cheltuieli despre care ministrul apărării a declarat public că ar urma să se concretizeze în producţie în România. Acest indicator trebuie diferenţiat de simpla localizare a unei fabrici, de înregistrarea unei societăţi în România sau de asamblarea locală a unor componente importate. Pentru industrie, indicatorul relevant este valoarea adăugată şi autonomia industrială obţinute: ce componente şi sisteme sunt fabricate local, cine controlează decizia de producţie, ce tehnologie este transferată şi ce drepturi rămân disponibile după încheierea contractelor”.

Pentru o transparență totală, organizația cere o poziție oficială comună din partea Guvernului, a Ministerului Apărării Naționale și a Ministerului Economiei, însoțită de un raport centralizat neclasificat pentru fiecare proiect derulat prin SAFE. Acest raport ar trebui să cuprindă detalii despre produse, companiile producătoare, structura de proprietate, valoarea activităților derulate local, drepturile tehnologice obținute și termenul de operaționalizare.

„La finalul SAFE trebuie să putem răspunde simplu la două întrebări: ce poate produce România, prin industria sa, cu ce drepturi şi garanţii de continuitate - şi cât de repede putem transforma contractele în capacităţi industriale efective?”, au transmis reprezentanţii PATROMIL.