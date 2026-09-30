Aproximativ o sută de sindicaliști români din domeniile comerț, IT&C și financiar au organizat miercuri, 30 septembrie, un protest în fața sediului Comisiei Europene din Bruxelles. Aceștia au solicitat deblocarea negocierilor colective sectoriale în sectorul privat și o nouă majorare a salariului minim național, aplicabilă de la 1 ianuarie 2027.

Acțiunea reprezintă o continuare a demersurilor derulate în ultima perioadă pentru protejarea dreptului la negociere și punerea în aplicare a Directivei europene privind salariile minime adecvate. Demersul vine după acțiuni similare desfășurate la conferința Autorității Europene a Muncii (ELA) și în fața Ministerului Muncii, conform news.ro.

Reprezentanții Confederației Naționale Sindicale „Cartel Alfa” atrag atenția că posibilitatea de a negocia la nivel de sector rămâne extrem de redusă în mediul privat, lăsând mulți angajați fără o reprezentare reală.

„Dreptul la negociere colectivă nu poate exista doar în legislație. El trebuie să poată fi exercitat efectiv, prin participarea angajatorilor la negocieri și printr-un dialog social funcțional. Sindicatele solicită autorităților române și europene să contribuie la deblocarea negocierilor sectoriale și la crearea condițiilor necesare pentru dezvoltarea negocierii colective în sectorul privat”, precizează sursa citată.

Deși măsurile de susținere a dialogului social sunt incluse în Planul de acțiune pentru promovarea negocierii colective 2025–2030, reprezentanții lucrătorilor insistă asupra aplicării unor măsuri ferme.

„Respectați și aplicați Directiva europeană privind salariile minime adecvate!”, afirmă sursa citată.

Cea de-a doua solicitare principală a protestatarilor este creșterea salariului minim pe economie începând cu 1 ianuarie 2027, conform normelor europene. În domenii precum comerțul, o mare parte dintre angajați sunt remunerați la nivelul minim garantat.

„Pentru aceștia, orice decizie de menținere a salariului minim la nivelul actual se reflectă direct în veniturile disponibile și în capacitatea de a acoperi cheltuielile curente. De la 1 iulie 2026, salariul minim brut în România este de 4.325 de lei, aproximativ 825–850 de euro pe lună, fiind în continuare unul dintre cele mai scăzute niveluri ale salariului minim din Uniunea Europeană”, afirmă reprezentanții CNS „Cartel Alfa”.

Directiva europeană urmărește garantarea unor venituri decente, promovarea dialogului social și extinderea acoperirii lucrătorilor prin contracte colective de muncă.

Mesajul protestatarilor ajunge direct în structurile decizionale de la Bruxelles. Vasile Gogescu, președintele Federației Sindicatelor din Comerț, prezintă în cadrul Parlamentului European situația reală din sectorul privat românesc.

Înainte de ieșirea în stradă, o delegație sindicală a avut o întrevedere cu Roxana Mînzatu, comisar european pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire, căreia i-au fost expuse principalele probleme din piața muncii.

Prin acest protest, organizațiile sindicale cer sprijinul Comisiei Europene pentru respectarea angajamentelor asumate de statul român. La manifestație au luat parte organizații afiliate la UNI Europa – Federația Sindicatelor din Comerț, Federația Sindicatelor din IT și Comunicații și Federația Sindicatelor din Sectorul Financiar, toate componente ale CNS Cartel ALFA.