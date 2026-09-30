Incidentul a avut loc la bordul unui avion Flydubai care zbura de la Dubai la Tel Aviv, după ce unul dintre piloți l-ar fi înjunghiat pe colegul său și ar fi încercat să provoace prăbușirea aeronavei. Avionul a fost deviat către Arabia Saudită, unde a aterizat în siguranță, iar agresorul a fost arestat și este interogat de autoritățile saudite. Informațiile au fost prezentate de premierul israelian Benjamin Netanyahu și relatate de CNN și Reuters.

Aeronava Flydubai, care efectua zborul FZ1073 pe ruta Dubai-Tel Aviv, a transmis un semnal general de urgență, urmat de un alt cod care indica o posibilă intervenție ilegală. Potrivit datelor de urmărire a traficului aerian, avionul a pierdut aproximativ 5.300 de metri altitudine în mai puțin de două minute, înainte de a fi deviat către aeroportul Tabuk din Arabia Saudită.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat, într-un mesaj video, că unul dintre piloți l-ar fi atacat pe celălalt în timpul zborului și ar fi încercat ulterior să provoace prăbușirea aeronavei.

„Unul dintre piloţi l-a înjunghiat pe celălalt pilot; se pare că a încercat să prăbuşească avionul cu pasagerii la bord”, a declarat Netanyahu.

Șeful guvernului israelian a calificat incidentul drept „un incident de securitate extrem de grav” și a confirmat că pilotul suspectat de atac a fost arestat de autoritățile saudite, care îl interoghează.

Ambii piloți au fost răniți și transportați la spital, potrivit informațiilor furnizate de operatorul aeroportuar din Tabuk.

Benjamin Netanyahu a afirmat că aproape toți pasagerii aflați la bordul aeronavei erau israelieni. Premierul a discutat cu unul dintre aceștia, care i-a povestit cum au intervenit pasagerii și membrii echipajului după atacul din cabina piloților.

Potrivit relatării, avionul a intrat în picaj, iar un pasager a reușit să pătrundă în cabina de pilotaj împreună cu un membru al echipajului. Cei doi l-ar fi imobilizat pe pilotul agresor în timp ce acesta ar fi încercat să saboteze sistemele aeronavei.

„A reuşit să pătrundă în cabina de pilotaj împreună cu unul dintre membrii echipajului şi, împreună, l-au imobilizat pe pilot în timp ce acesta încerca să saboteze sistemele avionului. Alţi membri ai echipajului de zbor au intrat în cabina de pilotaj şi au reuşit să stabilizeze aeronava”, a relatat premierul israelian.

O pasageră a declarat presei israeliene că au existat momente în care a crezut că va muri. De asemenea, Yasmin Abukasis, mama unei tinere aflate la bord, a povestit că fiica sa, Miriam, a auzit țipete și a văzut un bărbat care a scos un cuțit și l-a forțat pe pilot să se așeze la podea. Potrivit acesteia, în cabină era sânge.

Un videoclip distribuit pe rețelele sociale, verificat de Reuters, surprinde un pasager însângerat și un bărbat îmbrăcat în uniformă de pilot, care prezintă, de asemenea, urme de sânge. Agenția de presă a confirmat că imaginile au fost filmate la bordul zborului Flydubai FZ1073, în timpul incidentului din 30 septembrie.

Compania aeriană Flydubai a confirmat că la bordul aeronavei a avut loc un incident în cabina piloților și a transmis că echipajul a reușit să preia controlul situației și să devieze avionul către Arabia Saudită.

„Aeronava a fost securizată cu succes de către echipajul flydubai de serviciu care se afla la bord, care a deviat cursul şi a aterizat aeronava în siguranţă pe Aeroportul Tabuk. Toţi pasagerii şi membrii echipajului sunt în siguranţă şi au fost identificaţi”, a transmis compania.

Reprezentanții operatorului aerian au subliniat că motivele atacului nu sunt cunoscute deocamdată și că incidentul face obiectul unei anchete oficiale.

„Motivele şi cauzele care stau la baza acestui eveniment sunt necunoscute şi fac obiectul unei anchete oficiale”.

Compania a făcut apel la evitarea speculațiilor înainte de finalizarea investigațiilor.

„Îndemnăm toate părţile să se abţină de la speculaţii premature în timp ce autorităţile pun cap la cap faptele”, a precizat aceasta.

Flydubai a anunțat că a trimis două aeronave de înlocuire la Tabuk pentru a prelua pasagerii și membrii echipajului. Potrivit presei israeliene, la bordul avionului se aflau aproximativ 150 de pasageri israelieni.

Incidentul a determinat autoritățile israeliene să organizeze consultări pe teme de securitate, la care au participat premierul Benjamin Netanyahu și ministrul Apărării. Guvernul israelian analizează posibilitatea de a trimite o aeronavă militară sau civilă în Arabia Saudită pentru a-i aduce pe pasageri în Israel.

Potrivit unui oficial israelian citat de CNN, autoritățile saudite nu ar fi permis trimiterea unui avion israelian pentru preluarea pasagerilor. Israelul și Arabia Saudită nu au relații diplomatice oficiale.

Netanyahu a declarat că autoritățile israeliene mențin legătura cu instituțiile competente pentru a garanta siguranța persoanelor aflate în Arabia Saudită și întoarcerea acestora acasă.

„Menţinem un contact permanent cu autorităţile competente pentru a asigura siguranţa continuă a pasagerilor şi pentru a garanta întoarcerea lor rapidă acasă”, a mai spus premierul israelian.

Totodată, acesta a anunțat că a solicitat instituțiilor de securitate să fie pregătite pentru eventuale amenințări suplimentare.

„Am dat instrucţiuni instituţiilor de securitate să se pregătească pentru potenţiale ameninţări suplimentare”, a adăugat Netanyahu.

Incidentul a avut loc cu câteva săptămâni înaintea alegerilor naționale din Israel, programate pentru 27 octombrie, într-o perioadă în care securitatea țării reprezintă una dintre temele centrale ale dezbaterilor politice.