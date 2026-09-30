O alertă de deturnare de avion în Israel, Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită a avut loc în urmă cu câteva minute, potrivit The Jerusalem Post. Armata din Israel a ridicat avioane de vânătoare pentru orice eventualitate, dar acestea se pare că nu au fost nevoite să intervină.

Zborul Flydubai de pe aeroportul din Dubai către aeroportul din Tel Aviv a deviat de la curs și a aterizat în Arabia Saudită după o alertă de deturnare.

Aproximativ 180 de pasageri se aflau la bordul zborului Flydubai care a decolat miercuri dimineață din Emiratele Arabe Unite.

Incidentul de la bordul avionului, care a declanșat alerta de deturnare, ar fi fost cauzat, de fapt, de o încăierare între piloți.

Un zbor Flydubai de la Dubai la Tel Aviv a emis miercuri o alertă de securitate privind deturnarea, după ce cei doi piloți s-au certat.

Aeronava operată de compania Flydubai din Emiratele Arabe Unite a aterizat de urgență în Arabia Saudită, în urma incidentului.

Primele rapoarte indică faptul că cei aproximativ 180 de pasageri erau israelieni.

Forțele Aeriene Israeliene au ridicat nivelul de alertă și au trimis avioane de vânătoare în caz de posibilă urgență, a trensmis publicația israeliană Walla.

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a convocat o întâlnire de securitate cu oficiali din domeniul apărării, potrivit The Jerusalem Post.

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