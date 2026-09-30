Cum scapi de ploșnițele urât mirositoare care intră în casă. Ce trebuie să faci toamna

Ploșnițele urât mirositoare apar în număr mare la sfârșitul verii și începutul toamnei, când caută locuri ferite în care să treacă peste sezonul rece. Ferestrele, fațadele și terasele devin astfel pline de insecte, iar unele ajung și în interiorul locuințelor.

Deși prezența lor este neplăcută, aceste insecte nu sunt considerate, în general, periculoase pentru oameni. Nu se hrănesc cu sânge și nu sunt cunoscute ca fiind purtătoare de boli. Problema este însă mirosul puternic pe care îl pot elibera atunci când sunt strivite sau deranjate.

Plasele montate la ferestre și uși pot împiedica pătrunderea insectelor, iar crăpăturile și spațiile mici din jurul ramelor trebuie închise. O atenție specială trebuie acordată locurilor prin care insectele se pot strecura în pereți, sub lambriuri sau în alte spații protejate.

Dacă ploșnițele au intrat deja în locuință, este recomandat să fie îndepărtate fără a fi strivite. În acest fel poate fi redus riscul apariției mirosului neplăcut. Insectele pot fi colectate cu grijă și scoase afară.

Lemnele de foc, ghivecele, plantele sau alte obiecte depozitate afară trebuie verificate înainte de a fi introduse în casă.

Un alt pas important este verificarea ferestrelor, ușilor și fațadei. Ploșnițele caută în special suprafețele însorite, unde se pot aduna în număr mare înainte de a găsi un loc pentru iernare.

În cazul în care insectele sunt numeroase, utilizarea insecticidelor nu este neapărat prima soluție pentru câteva exemplare ajunse în casă. Reducerea punctelor de acces poate fi mai eficientă pe termen lung.

Numărul mare observat toamna nu înseamnă neapărat că insectele s-au înmulțit în locuință. Ele caută, de regulă, adăposturi pentru iarnă, iar clădirile le oferă spații uscate și protejate de frig.

Închiderea accesului și verificarea obiectelor aduse din exterior pot reduce considerabil șansele ca ploșnițele să ajungă în casă.