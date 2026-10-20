Pe fondul tensiunilor internaționale, crizele sociale și politice din Europa riscă să accentueze instabilitatea economică și să afecteze securitatea. Adrian Severin, fost ministru de Externe, a pledat pentru o abordare pragmatică a relațiilor internaționale și pentru identificarea unor soluții diplomatice care să prevină extinderea conflictelor. Invitat în emisiunea Contrapunct, difuzată pe canalul Hai România, Adrian Severin a discutat cu Dan Andronic despre războiul din Ucraina, tensiunile din Orientul Mijlociu și rolul Statelor Unite în încercarea de a obține soluții diplomatice.

În opinia sa, continuarea conflictelor implică un cost economic și social ridicat, iar resursele direcționate către război pot afecta nivelul de trai al populației.

În discuția cu Dan Andronic, fostul ministru a susținut că principala miză a demersurilor diplomatice trebuie să fie prevenirea unui conflict de amploare, ale cărui efecte ar putea ajunge direct la populația civilă.

„Ceea ce unii ca noi, inclusiv dumneavoastră și cu mine, facem este să găsim o cale de a evita războiul”, a declarat Adrian Severin.

Acesta a avertizat că o confruntare militară extinsă ar putea produce distrugeri majore și consecințe de durată asupra societăților implicate.

În timpul discuției, Dan Andronic a evocat posibilitatea unui război purtat nu doar cu drone, ci și prin confruntări directe pe teren. Adrian Severin a continuat ideea, descriind un scenariu în care efectele conflictului ar deveni imposibil de ignorat de către populația europeană.

„În momentul același, când ai noștri… vor muri în acest război sau vor fi răniți, atunci o să începem să uităm de narrativele care ne-au înșelat”, a afirmat fostul ministru.

Severin a spus că speră ca statele să ajungă la înțelegerea riscurilor înainte ca un asemenea scenariu să devină realitate.

Un alt subiect abordat în emisiune a fost legătura dintre conflictele internaționale și dificultățile economice resimțite de populație. Dan Andronic a vorbit despre creșterea prețurilor la energie, inflație și presiunea asupra bugetelor gospodăriilor.

Adrian Severin a susținut că statele europene trebuie să țină cont de efectele economice ale conflictelor și să analizeze realist consecințele deciziilor de politică externă.

În dialogul despre războiul din Ucraina și relațiile dintre marile puteri, acesta a afirmat că o încheiere a conflictelor ar putea avea efecte importante asupra economiei și asupra stabilității internaționale.

Dan Andronic a subliniat, la rândul său, că prețurile la energie influențează costurile de transport și competitivitatea economiilor, iar instabilitatea economică afectează inclusiv încrederea oamenilor în viitor.

Fostul ministru a susținut că relațiile dintre state trebuie construite pornind de la realitățile geopolitice, chiar și atunci când există diferențe majore de viziune sau de interese.

„Ori noi nu transformăm lumea după iluziile și după ideile noastre”, a declarat Adrian Severin.

Acesta a afirmat că statele trebuie să țină cont de raporturile de putere și să caute formule de cooperare care să permită reducerea tensiunilor. În opinia sa, izolarea diplomatică sau refuzul dialogului pot îngreuna găsirea unor soluții pentru conflictele în desfășurare.

Severin a vorbit și despre rolul pe care Statele Unite, Rusia și China l-ar putea avea în eforturile de stabilizare internațională, susținând că o cooperare între marile puteri ar putea contribui la găsirea unor soluții.

În discuția cu Dan Andronic, Adrian Severin a analizat și strategia președintelui american Donald Trump, pe care a descris-o ca fiind orientată mai mult către calcule pragmatice decât către o abordare strict ideologică.

Fostul ministru a susținut că Washingtonul are motive economice și strategice pentru a încerca reducerea tensiunilor, inclusiv efectele conflictelor asupra piețelor energetice.

„Și poate sigur americanii sau mai ales cei care sunt pro-izraelieni vor spune nu nimica, facem război și în golf, numai că Trump își dă seama foarte bine că acolo nu are șanse să obțină acea victorie de natură, împinge Iranul la capitulare”, a afirmat Adrian Severin.

În același timp, el a apreciat că oprirea războiului din Ucraina și reducerea tensiunilor din Orientul Mijlociu ar necesita eforturi diplomatice susținute și cooperarea mai multor actori internaționali.

În încheierea analizei sale, fostul ministru a susținut că statele trebuie să evite deciziile care pot prelungi conflictele fără o perspectivă realistă de soluționare. El a pus accent pe necesitatea dialogului și pe identificarea unor formule care să reducă riscul unei confruntări de amploare.