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Franța anunță restricții de circulație. Guvernul pregătește ajutoare pentru comercianți

Franța anunță restricții de circulație. Guvernul pregătește ajutoare pentru comercianțiProteste Franța. Sursă foto: captură video
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Premierul din Franța, Sébastien Lecornu, a anunțat luni un pachet de măsuri pentru limitarea violențelor și protejarea afacerilor afectate de jafuri și distrugeri, potrivit Le Figaro. Printre măsuri se numără instituirea unor restricții de circulație locale, șomajul tehnic pentru angajații firmelor afectate de actele de vandalism și un fond special de sprijin pentru comercianți.

Restricțiile de circulație vor fi decise de prefecți

Anunțurile au fost făcute pe 19 octombrie, după o reuniune de criză interministerială la care a participat și ministrul de Interne, Laurent Nuñez.

Potrivit lui Lecornu, prefecții au fost solicitați să instituie, începând de luni seară, restricții de circulație în anumite zone, pentru a preveni noi incidente și a proteja magazinele.

Măsurile vor fi „parțiale” și „localizate”, iar harta zonelor vizate urma să fie prezentată în cursul după-amiezii, după consultări cu primarii localităților afectate.

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Guvernul din Franța nu exclude starea de urgență

Întrebat despre posibilitatea declarării stării de urgență sau activării articolului 16 din Constituția franceză, premierul a afirmat că aceste opțiuni vor fi luate în calcul dacă situația o va impune. El a apreciat însă că restricțiile locale de circulație par, în acest moment, mai potrivite.

Macron și Lecornu

Macron și Lecornu / sursa foto: arhiva EVZ

Lecornu a acuzat o mișcare de extremă stângă că ar urmări provocarea unui „haos profund” în țară și a avertizat asupra posibilității mobilizării unor rețele care ar putea contesta inclusiv organizarea alegerilor prezidențiale.

Premierul a anunțat o reuniune dedicată acestui subiect cu ministrul de Interne și serviciile de informații. Aceste afirmații reprezintă evaluarea sa asupra situației.

Ajutoare pentru firmele afectate

Începând de marți, companiile afectate de violențe și jafuri vor putea beneficia de măsuri de șomaj tehnic pentru angajați. Guvernul a anunțat și crearea unui fond special de sprijin financiar pentru afacerile prejudiciate.

Lecornu a explicat că numeroși comercianți își aprovizionaseră deja magazinele pentru perioada sărbătorilor de iarnă și au nevoie de lichidități pentru a-și continua activitatea.

Mai mulți polițiști în stradă, în Franța

Ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a anunțat suplimentarea efectivelor de poliție și jandarmerie, în special în weekendul următor, când este prevăzută o nouă zi de mobilizare.

Autoritățile vor să prevină extinderea violențelor și să limiteze pagubele provocate magazinelor și altor afaceri.

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