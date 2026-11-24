Secretarul general adjunct al ONU pentru afaceri politice și consolidarea păcii, Rosemary DiCarlo, a tras un semnal de alarmă luni, în fața Consiliului de Securitate, cu privire la riscul tot mai mare ca războiul dintre Ucraina și Rusia să capete o dimensiune regională. Oficialul internațional a avertizat totodată că țara se îndreaptă spre o iarnă critică, în timp ce mecanismele de sprijin umanitar riscă să fie complet depășite, potrivit informațiilor transmise de EFE.

În cadrul reuniunii Consiliului de Securitate dedicate situației din Ucraina, Rosemary DiCarlo a atras atenția asupra faptului că operațiunile militare afectează deja statele vecine și zonele maritime îndepărtate. Oficialul a subliniat pericolul extinderii ostilităților în afara perimetrului inițial al confruntărilor.

"Suntem îngrijoraţi de atacurile care se extind din ce în ce mai mult dincolo de apele teritoriale ale Ucrainei şi ale Federaţiei Ruse", a avertizat DiCarlo în fața membrilor Consiliului.

Pentru a ilustra această tendință îngrijorătoare, reprezentanta Națiunilor Unite a reamintit incidentul din data de 20 noiembrie, când două rachete și o dronă au căzut pe teritoriul Poloniei. De asemenea, ea a menționat că, cu doar trei zile înainte de acest episod, au fost raportate incursiuni ale unor drone în spațiul aerian al Republicii Moldova. Totodată, DiCarlo a făcut referire și la acțiunile forțelor ucrainene, care au vizat nave rusești în Marea Baltică.

Pe plan intern, situația din Ucraina se degradează rapid ca urmare a campaniei intense desfășurate de Moscova împotriva obiectivelor civile esențiale. Oficialul ONU a condamnat loviturile repetate asupra rețelelor de electricitate, a sistemelor de alimentare cu apă și agent termic, precum și distrugerile provocate infrastructurii feroviare și agricole.

Potrivit evaluărilor prezentate de DiCarlo, ofensiva actuală asupra sistemului energetic ucrainean este "chiar mai extinsă şi sistematice" comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Această strategie lasă milioane de oameni vulnerabili în fața temperaturilor scăzute, existând riscul major al unor pene prelungite de curent, apă și încălzire pe parcursul iernii.

Capacitatea organizațiilor internaționale de a gestiona valul tot mai mare de nevoi ale populației afectate este pusă la grea încercare, avertizează conducerea ONU.

"Dacă atacurile vor continua în acest ritm sau se vor intensifica, este probabil ca nevoile umanitare să depăşească capacitatea şi resursele noastre disponibile", a avertizat DiCarlo.

Subliniind că lovirea deliberată a infrastructurii civile încalcă flagrant dreptul internațional umanitar, oficialul a cerut ferm ca aceste acțiuni "trebuie să înceteze". Conform datelor documentate de Națiunile Unite de la declanșarea invaziei în februarie 2022 și până în prezent, bilanțul confirmat se ridică la cel puțin 17.994 de civili care și-au pierdut viața, printre victime numărându-se și 877 de minori.

În încheierea intervenției sale, secretarul general adjunct pentru consolidarea păcii a reiterat solicitarea ONU privind instituirea unui armistițiu complet, imediat și necondiționat. Rosemary DiCarlo a punctat, de asemenea, o condiție esențială pentru viitoarele negocieri: Ucraina trebuie să fie implicată direct în orice proces diplomatic menit să pună capăt războiului.