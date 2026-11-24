O milionară din Turcia a declarat în fața Înaltei Curți din Londra că a fost indusă în eroare cu privire la o plată de 750.000 de lire sterline către Andrew Mountbatten-Windsor, fostul prinț Andrew. Femeia susține că a autorizat transferul în 2019, crezând că banii urmau să fie folosiți pentru obținerea unui pașaport, însă fostul său consilier de afaceri ar fi prezentat un alt scop al plății, relatează BBC.

Nebahat Isbilen, în vârstă de 81 de ani, îl acuză pe omul de afaceri Selman Turk că ar fi deturnat 38 de milioane de lire sterline din averea sa. Printre transferurile contestate se numără și suma ajunsă la fostul duce de York. Turk respinge acuzațiile și susține că femeia știa că plata era făcută în speranța că Andrew ar putea interveni în favoarea soțului ei, aflat în închisoare în Turcia.

Andrew Mountbatten-Windsor a restituit cele 750.000 de lire sterline și urmează să depună mărturie în fața Înaltei Curți în luna decembrie. BBC precizează că fostul prinț nu este acuzat de vreo faptă ilegală în acest dosar.

În cadrul audierilor de luni, avocații lui Isbilen au prezentat și alte transferuri pe care le atribuie lui Turk. Potrivit acestora, omul de afaceri ar fi dispus o plată de 15.000 de lire sterline către Sarah Ferguson, fosta soție a lui Andrew, prezentată drept o contribuție pentru petrecerea organizată cu ocazia împlinirii vârstei de 60 de ani, în 2019.

Avocații au menționat și o altă plată, al cărei cuantum nu a fost precizat, descrisă drept un „cadou de nuntă” pentru fiica celor doi, prințesa Beatrice.

Familia lui Nebahat Isbilen a fondat în Turcia o companie importantă din industria săpunurilor și cosmeticelor. În 2015, după arestarea soțului său, Ilhan, fost membru al parlamentului turc, femeia a început să caute soluții pentru transferarea activelor în afara țării. Avocații săi au susținut că arestarea soțului avea „motive politice” și că, în 2017, Nebahat Isbilen s-a confruntat cu „persecuția politică”.

Femeia a părăsit Turcia în 2017 și s-a stabilit în Grecia, iar un an mai târziu s-a mutat la Londra.

Potrivit declarațiilor făcute în instanță de Simon Colton KC, reprezentantul lui Isbilen, aceasta l-a cunoscut pe Selman Turk în ianuarie 2017 și i-a încredințat administrarea majorității activelor sale financiare.

Avocatul a afirmat că omul de afaceri „a abuzat în mod deliberat şi sistematic” de încrederea femeii și a transferat fonduri către companii pe care le deținea sau le controla.

În ceea ce privește plata către Andrew Mountbatten-Windsor, Colton a declarat că Isbilen a aprobat transferul, însă Turk ar fi mințit-o în legătură cu destinația banilor. Avocatul a prezentat acest episod drept un alt exemplu al lipsei de onestitate a fostului consilier.

Instanța a aflat că Nebahat Isbilen a luat parte, în decembrie 2019, la o cină privată cu ducele și ducesa de York de atunci, organizată în apartamentul lui Selman Turk. Cu acea ocazie, femeia a discutat cu cei doi despre situația soțului său.

Avocații lui Turk au susținut că Isbilen își înțelegea propriile afaceri și participa personal la administrarea acestora.

Joshua Hitchens, reprezentantul omului de afaceri, a afirmat în observațiile scrise depuse la instanță că, în condițiile în care femeia luase cina cu ducele și ducesa de York și discutase cu ei despre soțul său, nu putea crede că plata de 750.000 de lire sterline reprezenta un onorariu ascuns pentru obținerea unui pașaport sau a unei vize.

Procesul, prezidat de judecătorul Adam Johnson, urmează să se încheie în martie. Hotărârea scrisă va fi pronunțată ulterior.