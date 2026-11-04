Andrew Mountbatten-Windsor a primit o citație prin care este obligat să depună mărturie într-un proces de fraudă în care este implicat omul de afaceri turc Selman Turk, potrivit Sky News. Fostul prinț urmează să fie audiat de Înalta Curte din Londra în jurul datei de 15 decembrie, fie în persoană, fie prin videoconferință.

Andrew a fost citat ca martor de unul dintre bărbații implicați în proces. Potrivit sursei citate, acesta ar putea fi primul membru al familiei regale britanice din secolul al XIX-lea până în prezent obligat să depună mărturie în urma unei astfel de citații.

Procesul de la Înalta Curte vizează acuzațiile formulate de Nebahat Isbilen, o milionară turcă și soția unui fost politician. Aceasta susține că fostul său consilier, omul de afaceri Selman Turk, a indus-o în eroare și a folosit o parte din averea sa în interes propriu.

Potrivit documentelor depuse la instanță, Isbilen afirmă că Turk a indus-o în eroare în legătură cu o plată de 750.000 de lire sterline efectuată în 2019 către Andrew Mountbatten-Windsor, fostul Duce de York. Femeia susține că a fost determinată să creadă că suma reprezenta plata pentru asistență în obținerea unui pașaport.

Selman Turk respinge categoric acuzațiile. Acesta susține că plata a fost făcută la inițiativa lui Isbilen, care ar fi dorit să câștige bunăvoința lui Andrew, și că transferul nu a avut nicio legătură cu obținerea unui pașaport.

Documentele judiciare arată că în proces vor fi analizate și împrejurările unei alte plăți efectuate din contul lui Isbilen, în valoare de aproximativ 768.743 de lire sterline, în ianuarie 2020.

Potrivit lui Turk, suma reprezenta un împrumut acordat lui Andrew Mountbatten-Windsor pentru achiziționarea unei cabane în Elveția. Isbilen contestă această explicație.

Reprezentanții omului de afaceri au declarat că judecătorul a considerat relevante pentru proces probele pe care Turk dorește să le prezinte prin intermediul fostului prinț.

„Judecătorul a concluzionat că probele pe care domnul Turk dorește să le prezinte prin intermediul domnului Mountbatten-Windsor par a fi relevante pentru acuzațiile de lipsă de onestitate formulate împotriva domnului Turk și că, în aceste circumstanțe, ar fi inechitabil și nedrept să i se interzică prezentarea acestor probe în timpul procesului”, au transmis reprezentanții acestuia.

Aceștia au adăugat că Selman Turk „așteaptă cu interes să își demonstreze poziția în cadrul procesului care va avea loc”.

Prezența lui Andrew Mountbatten-Windsor în fața instanței ar marca prima ocazie în care acesta ar urma să răspundă public întrebărilor într-un cadru oficial, după interviul acordat emisiunii BBC Newsnight în 2019.

Procesul de la Înalta Curte urmează să înceapă spre sfârșitul acestei luni, iar audierea fostului prinț este estimată în jurul datei de 15 decembrie.