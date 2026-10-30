Poliția din Scoția a început verificări privind informații potrivit cărora femei asociate rețelei de trafic sexual a lui Jeffrey Epstein ar fi fost aduse la reședința regală Balmoral, din regiunea Highlands. Demersurile, confirmate vineri de autorități, vizează inclusiv vizitele efectuate pe proprietate de Epstein, Ghislaine Maxwell și Andrew Mountbatten-Windsor, fratele regelui Charles al III-lea. Autoritățile au anunțat că verificările sunt într-un stadiu incipient.

Potrivit Daily Mail, polițiștii scoțieni analizează informații referitoare la posibila aducere a unor femei la Balmoral prin intermediul rețelei de exploatare sexuală asociate lui Epstein. Cercetările privesc și circumstanțele în care Andrew Mountbatten-Windsor, fratele regelui Charles al III-lea, ar fi vizitat proprietatea alături de persoane din cercul lui Epstein.

Police Scotland a confirmat că a primit informații în legătură cu acest caz și că desfășoară verificări.

Un purtător de cuvânt al instituției a transmis vineri că demersurile se află într-o etapă preliminară și că polițiștii analizează informațiile disponibile, având în vedere inclusiv situația persoanelor care au suferit abuzuri.

Autoritățile nu au oferit detalii suplimentare despre natura probelor și nici despre eventualele persoane implicate, motivând că verificările sunt în desfășurare. Până în prezent, comunicarea poliției nu confirmă existența unor noi acuzații penale împotriva lui Andrew Mountbatten-Windsor. De asemenea, nu a fost anunțată identificarea unor persoane despre care să se fi stabilit că au fost traficate pe domeniul Balmoral.

Legăturile dintre anturajul lui Epstein și proprietatea regală din Scoția au mai fost documentate prin fotografii și informații privind deplasări efectuate în trecut. În 2006, Andrew Mountbatten-Windsor și Ghislaine Maxwell ar fi ajuns la Balmoral folosind un avion privat deținut de Jeffrey Epstein.

O altă fotografie, prezentată anterior de procurorii din Statele Unite, îi surprinde pe Epstein și Maxwell într-o cabană din zona Balmoral, în timpul unei vizite din 1999.

În plus, printre imaginile făcute publice de Departamentul american al Justiției se află și unele care par să îi înfățișeze pe Andrew și Epstein participând la o partidă de vânătoare pe domeniul regal. Fotografiile și informațiile despre aceste deplasări nu demonstrează, în sine, că la Balmoral au fost comise infracțiuni.

Relația dintre Andrew și Jeffrey Epstein a provocat controverse în Regatul Unit, mai ales după acuzațiile formulate de Virginia Giuffre, una dintre femeile care au relatat că au fost exploatate sexual în rețeaua finanțistului american. Giuffre a susținut că a fost obligată să întrețină relații sexuale cu Andrew în trei împrejurări diferite, inclusiv într-o perioadă în care avea 17 ani.

Andrew Mountbatten-Windsor a negat în repetate rânduri aceste acuzații și a respins orice implicare în faptele reclamate.

În 2022, acesta a acceptat o înțelegere financiară prin care a fost încheiat procesul civil deschis împotriva sa de Virginia Giuffre în Statele Unite.Acordul nu a presupus o hotărâre judecătorească de stabilire a vinovăției lui Andrew. Virginia Giuffre a murit în aprilie 2025.

Asocierea cu Jeffrey Epstein a avut consecințe asupra poziției ocupate de Andrew în familia regală britanică. În octombrie 2025, Palatul Buckingham a anunțat demararea procedurilor pentru retragerea titlurilor și onorurilor acestuia, precum și măsuri pentru părăsirea reședinței Royal Lodge.

Fratele regelui Charles al III-lea a început să fie cunoscut sub numele de Andrew Mountbatten-Windsor. Palatul a anunțat și mutarea sa într-o altă proprietate privată de pe domeniul Sandringham, din Norfolk.

La momentul respectiv, reprezentanții familiei regale au transmis că măsurile erau necesare, deși Andrew continua să respingă acuzațiile. Comunicarea oficială a inclus și un mesaj de solidaritate cu victimele și supraviețuitorii abuzurilor.

Separat de cazul Balmoral, Andrew Mountbatten-Windsor este vizat de cercetări referitoare la posibile abateri comise în perioada în care a ocupat funcția de reprezentant comercial al Regatului Unit.

Suspiciunile privesc presupusa transmitere către Jeffrey Epstein a unor informații sensibile prin corespondență electronică.

Conform relatărilor presei britanice, Andrew a fost reținut pentru audieri la începutul anului 2026, fiind ulterior eliberat în timp ce cercetările continuau.

Acesta a negat că ar fi comis fapte ilegale.

Jeffrey Epstein a murit în august 2019, într-un penitenciar din New York, unde se afla în așteptarea procesului privind acuzații federale de trafic sexual. Finanțistul american fusese condamnat anterior pentru infracțiuni sexuale.

Ghislaine Maxwell, una dintre cele mai apropiate colaboratoare ale sale, a fost condamnată ulterior pentru implicarea în recrutarea și exploatarea sexuală a unor fete minore.

Verificările actuale ale Police Scotland se concentrează asupra informațiilor privind deplasările la Balmoral și a împrejurărilor în care proprietatea regală ar fi putut fi folosită în legătură cu rețeaua lui Epstein.

Poliția scoțiană a confirmat existența verificărilor, însă nu a anunțat că presupusele fapte de trafic sexual de la Balmoral au fost demonstrat