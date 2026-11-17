Un expert criminalist de top a prezentat o afirmație șocantă conform căreia Jeffrey Epstein a fost probabil ucis de altcineva și nu a murit prin sinucidere, potrivit The New York Post.

Dr. Michael Freeman a petrecut un an analizând dosarul complet al autopsiei infractorului sexual condamnat - care i-a fost înmânat de fratele lui Epstein - și a declarat că rănile lui Epstein „nu sunt explicate printr-o spânzurare suicidară”.

El a susținut că unele dintre urme pot fi explicate doar prin „strangulare intenționată”.

Freeman și-a prezentat concluziile luni la Middle Temple, o societate juridică din Londra, explicând că rănile de pe corpul lui Epstein sugerează că a existat o luptă - contrar concluziilor medicului legist.

Freeman, care a depus mărturie împotriva ofițerului Derek Chauvin din Minneapolis la procesul său pentru uciderea lui George Floyd, a susținut că păreau să existe „urme de unghii” deasupra liniei ligaturii, o vânătaie la baza gâtului și o rană profundă, proaspătă, sângerândă în mușchiul umărului stâng.

Toate acestea, a susținut el, indică o omucidere, nu o sinucidere.

„Nu mă pot gândi la un scenariu în care ar fi putut provoca spectrul de răni pe care le are... altfel decât dacă Epstein însuși ar fi vrut să-și însceneze sinuciderea drept o omucidere”, a declarat Freeman într-un interviu pentru BBC.

„Cred că dovezile sunt mai consistente cu o agresiune, o strangulare cu ligatura din spate și, cel mai probabil, utilizarea aceleiași ligaturi pentru a suspenda corpul de patul suprapus.”

Biroul medicului legist din New York City a declarat însă că își menține decizia din 2019 conform căreia Epstein s-a sinucis în celula sa din Manhattan.

Multe persoane au susținut de la moartea lui Epstein că agresorul sexual a fost ucis în arestul federal din Manhattan pentru a-l reduce la tăcere, după ce a fost arestat pentru o serie de acuzații care l-ar fi putut trimite la închisoare pentru decenii.

Freeman a spus că „noile sale dovezi” provin din detalii despre cum era poziționat corpul lui Epstein atunci când a fost găsit și unde era ancorată ligatura. El a susținut că rănile care sunt așteptate de la agățarea în acea poziție nu corespund cu cele de pe corpul lui Epstein.

Freeman - care nu a inspectat corpul și a văzut doar fotografii - a spus, de asemenea, că a văzut cea mai importantă parte - forma și natura semnului ligaturii.

„Privind-o în persoană nu va arăta diferit față de cum o privești în cele peste 30 de fotografii pe care le avem”, a declarat el pentru BBC. „Asta nu va schimba nimic.”

Însă mai multe anchete oficiale au susținut varianta că nu ar exista nicio dovadă că altcineva a fost implicat.

Documentele lui Epstein publicate în februarie au dezvăluit că medicul legist din New York care a supravegheat autopsia lui Jeffrey Epstein a ezitat inițial să declare moartea acestuia drept sinucidere.

Documentele federale au dezvăluit că Dr. Kristin Roman le-a spus anchetatorilor: „era destul de clar” că a fost vorba de sinucidere după ce a examinat corpul finanțatorului, conform unei transcrieri incluse în dosarele Epstein.

Medicul legist a adăugat că nu i s-a permis să vorbească cu angajatul penitenciarului sau să inspecteze celula lui Epstein înainte de a lua decizia, dar că era totuși încrezătoare în decizia sa finală.

„Chiar și fără o anchetă și, deși mi-am dorit una, tocmai din cauza naturii cazului, chiar și fără o anchetă, acest caz, din punct de vedere al autopsiei, părea o spânzurare evidentă”, a spus ea.

Cu câteva săptămâni înainte de a muri, Epstein a fost găsit aproape inconștient în celula sa, cu răni la gât, în ceea ce a fost tratat ca o primă tentativă de suicid. Concluziile lui Freeman au fost respinse până acum de revistele peer-reviewed.