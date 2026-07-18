O femeie care a lucrat ani la rând pentru Jeffrey Epstein susține că finanțistul american și-a construit un sistem complex de control psihologic asupra femeilor din jurul său, folosind promisiuni false, manipulare, dependență financiară și abuzuri sexuale. Mărturia sa, oferită BBC, oferă una dintre cele mai detaliate descrieri ale modului în care funcționa cercul apropiat al lui Epstein.

La câteva zile după moartea lui Jeffrey Epstein, survenită în august 2019 în timp ce era încarcerat și aștepta procesul pentru acuzații federale de trafic sexual de minori, Anya (nume schimbat pentru protejarea identității) spune că a fost obligată să părăsească apartamentul din Manhattan în care locuia. Locuința făcea parte din proprietățile folosite de Epstein pentru a găzdui femeile pe care le exploata.

Femeia afirmă că fratele lui Epstein, Mark Epstein, i-a cerut personal să plece. Acesta a negat că ar fi cunoscut activitățile ilegale ale fratelui său.

„Încă încerc să mă împac cu faptul că am fost abuzată ani la rând”, spune Anya. „Nu eram legată cu lanțuri de o ușă și nici închisă într-un subsol. Lanțurile erau mai puțin evidente, dar existau.”

În relatarea sa, Anya descrie organizația construită de Jeffrey Epstein ca pe un mecanism de control aproape total asupra femeilor aflate în jurul său.

„Spunea că totul este ca un cult și că el este liderul cultului”, povestește aceasta.

Potrivit femeii, aproximativ zece-douăsprezece asistente lucrau simultan pentru Epstein. Oficial aveau diferite responsabilități administrative, însă în realitate erau disponibile permanent și, susține ea, multe dintre ele erau abuzate sexual.

Anya afirmă că femeile erau atrase prin promisiuni privind cariere în modelling sau alte oportunități profesionale, după care ajungeau să depindă aproape complet de Epstein.

Ea susține că acesta controla accesul la bani, locuință, acte, asistență medicală și chiar relațiile personale. În plus, critica constant aspectul fizic al femeilor și le făcea să creadă că nu valorează nimic fără ajutorul lui.

Descrierea făcută de Anya este susținută și de Sarah Kellen, una dintre fostele asistente ale lui Epstein, care a depus mărturie în acest an în fața Comisiei de Supraveghere din Camera Reprezentanților a SUA.

„Era foarte priceput în a-ți distruge capacitatea de a lua propriile decizii și de a avea autonomie. Te făcea din ce în ce mai dependent de el”, a declarat Kellen.

Psihologul clinician Tara Quinn-Cirillo, specializat în cazuri de control coercitiv, explică faptul că astfel de mecanisme nu îi afectează doar pe minori.

„Poți fi manipulat și ca adult. Poți deveni vulnerabil în fața unui astfel de control”, afirmă specialistul.

Anya povestește că a crescut în Rusia, într-o familie care punea mare preț pe educație. După terminarea studiilor universitare, s-a orientat către modelling și a lucrat pentru branduri internaționale precum Fendi și Chanel.

În timpul unei vizite la o agenție din Paris, spune că a fost prezentată lui Daniel Siad, un recrutor din industria modei. Acesta i-a spus că o poate pune în legătură cu Jeffrey Epstein, despre care susținea că are conexiuni importante în domeniu.

Femeia afirmă că, privind retrospectiv, consideră că întreaga întâlnire a fost pregătită dinainte.

„A fost o înscenare completă”, spune ea, descriindu-l pe Siad drept „în esență un traficant profesionist”.

Avocatul lui Daniel Siad a negat anterior că acesta ar fi avut cunoștință despre activitățile infracționale ale lui Epstein.

Anya susține că prima întâlnire cu Epstein a avut loc în apartamentul său luxos din Paris.

Ea povestește că miliardarul i-a cerut să se dezbrace până la lenjerie pentru a-i evalua corpul în vederea unei eventuale cariere în modelling.

Potrivit mărturiei sale, Epstein i-a spus imediat că este „în afara formei”, că este „leneșă” și că trebuie să slăbească.

În același timp însă, i-a adresat numeroase întrebări despre familie, planurile de viitor și aspirațiile sale profesionale.

„Văd că ești inteligentă și suspicioasă. Nu vreau să mă culc cu tine”, își amintește Anya că i-ar fi spus Epstein.

Privind în urmă, femeia consideră că această abordare a făcut parte dintr-un proces de manipulare atent construit.

Timp de aproape un an, Anya spune că a urmat toate recomandările lui Epstein.

S-a antrenat zilnic, i-a trimis fotografii și chiar imagini nud, după ce acesta îi spunea să nu fie „timidă”.

Ea afirmă că Epstein i-a promis întâlniri cu persoane influente din industria modei și i-a organizat inclusiv o întâlnire cu Faith Kates, cofondatoarea agenției Next Management.

După întâlnire, Epstein i-ar fi spus că agenția a respins-o deoarece „nu este suficient de bună pentru piața din New York”.

Ulterior, după publicarea documentelor din dosarul Epstein, Anya spune că a descoperit că fusese respinsă cu aproape un an înainte, ceea ce a făcut-o să creadă că fusese ținută intenționat într-o stare de incertitudine.

„A fost un proces foarte elaborat de grooming”, afirmă ea.

Avocatul lui Faith Kates a respins orice acuzație privind implicarea clientei sale în activitățile lui Epstein, iar Next Management a precizat că nu a avut nicio relație cu finanțistul și că își lua independent deciziile privind recrutarea modelelor.

Anya spune că Epstein a convins-o ulterior să lucreze pentru el, promițându-i că o va învăța „adevărata afacere”.

În realitate, susține ea, petrecea zile întregi așteptând instrucțiuni și era disponibilă permanent.

Dacă ieșea fără acordul lui, acesta o suna în mod repetat și îi reproșa că nu poate pleca fără permisiune.

„Eu sunt asigurarea ta medicală”, spune că îi repeta Epstein atunci când avea nevoie de îngrijiri.

Ea afirmă că nu avea cont bancar propriu și nici documentele necesare pentru a închiria o locuință, ceea ce îi accentua dependența.

Potrivit mărturiei sale, Epstein folosea și alte metode de intimidare.

Anya susține că le fotografia și filma pe asistente în ipostaze compromițătoare.

„În felul acesta știu că nu veți merge niciodată împotriva mea”, spune că le-a transmis la un moment dat.

De asemenea, femeile erau încurajate să îi scrie așa-numite „scrisori de recunoștință”, în care îi mulțumeau pentru ajutorul oferit.

„Îmi era atât de teamă că nu îi mulțumesc suficient”, mărturisește Anya.

Ea consideră că și aceste documente reprezentau o metodă de control psihologic.

Una dintre cele mai dificile amintiri este, spune ea, faptul că fiecare asistentă trebuia să aducă alte tinere în cercul lui Epstein.

„Este unul sau zece, deja ești complice”, afirmă Anya, explicând sentimentul de vinovăție pe care îl poartă și astăzi.

Femeia spune că a decis să vorbească public pentru a explica modul în care și femeile adulte pot deveni victime ale traficului și controlului coercitiv.

„A construit un întreg ecosistem al abuzului care îl servea pe el”, afirmă aceasta.

Ea consideră că relațiile lui Epstein cu oameni extrem de influenți îi ofereau o aparență de legitimitate.

„Când oameni precum Bill Gates veneau la el acasă și îi strângeau mâna, te întrebai: cine sunt eu să pun la îndoială totul?”

Atât Anya, cât și Sarah Kellen au primit ulterior compensații din Fondul de Despăgubire pentru Victimele lui Jeffrey Epstein, creat pentru persoanele care au prezentat dovezi privind abuzurile suferite.

Anya spune că nu a povestit nimănui experiența sa cât timp Epstein era în viață.

Astăzi speră ca mărturia sa să încurajeze și alte victime ale relațiilor abuzive să ceară ajutor.

„Nu sunt deloc o persoană specială. Am găsit cumva puterea să rezist și să supraviețuiesc. Dacă eu am putut, poți și tu.”