Femeile conduc una dintre cele mai importante schimbări din turismul internațional, alegând tot mai des să călătorească singure.

Potrivit datelor prezentate de un operator de turism, aproximativ 75% dintre persoanele care călătoresc solo sunt femei, iar acestea reprezintă 64% din totalul călătorilor la nivel mondial.

Fenomenul a determinat agențiile de turism să adapteze oferta pentru această categorie de turiști, prin lansarea unor circuite dedicate exclusiv femeilor, care combină independența unei vacanțe solo cu siguranța și confortul unui grup organizat.

În ultimii ani, vacanțele pe cont propriu au devenit o alegere tot mai populară, în special în rândul femeilor care își doresc flexibilitate, experiențe autentice și posibilitatea de a descoperi lumea în propriul ritm.

Datele prezentate arată că profilul călătoarei solo diferă de imaginea tradițională asociată acestui tip de turism. Vârsta medie este de 47 de ani, iar segmentul femeilor cu vârsta de peste 45 de ani este unul dintre cele mai active, 81% dintre acestea alegând să plece singure în vacanță.

Potrivit reprezentanților companiei, schimbarea preferințelor turiștilor a determinat dezvoltarea unor programe dedicate exclusiv femeilor.

„Turismul se schimbă, iar în ultimii ani călătorii caută, mai ales, experiențe care îi transformă”, a declarat Cristian Pandel, CEO-ul Christian Tour.

Noua ofertă include circuite dedicate exclusiv femeilor în cinci destinații: Coreea de Sud, Japonia, Vietnam, Maroc și Panama.

Programele sunt construite în jurul unor experiențe locale și includ activități precum ateliere gastronomice, sesiuni de wellness și beauty, ceremonii tradiționale și întâlniri cu comunități locale.

Potrivit studiilor internaționale citate de companie, 87% dintre femei aleg să călătorească singure din proprie inițiativă, iar 96% spun că s-ar simți mai confortabil dacă ar face acest lucru într-un grup organizat. Libertatea, dezvoltarea personală și siguranța sunt principalele motive invocate pentru alegerea acestui tip de vacanță.

„Ce își dorește cu adevărat un călător atunci când merge până în celălalt capăt al lumii? Nu vrea doar să bifeze obiective turistice, ci își dorește să trăiască experiențe memorabile. Activități autentice, întâlniri cu oameni și comunități locale, experiențe culinare și culturale”, a declarat Elena Anghel, reprezentanta companiei.

Coreea de Sud se numără printre destinațiile asiatice cu cea mai rapidă creștere după pandemie. Tinerii cu vârste între 18 și 29 de ani sunt atrași de concerte, cultura pop și experiențele sociale, în timp ce categoria 30-45 de ani preferă gastronomia locală, cafenelele tematice și viața de noapte.

Pentru persoanele cu vârste între 45 și 65 de ani, interesul se îndreaptă în special către turismul medical, centrele spa, patrimoniul cultural și circuitele organizate. Circuitul dedicat femeilor în Coreea de Sud are o durată de 10 zile și include opriri în Seoul, Jeju și Busan.

Japonia rămâne, la rândul său, una dintre cele mai populare destinații turistice din lume, cu peste 36 de milioane de vizitatori anual. Circuitele includ orașe precum Tokyo, Kamakura, Hakone, Kyoto, Hiroshima și Osaka.

Turiștii sunt atrași de cultura japoneză, festivalurile locale, gastronomia, templele și grădinile tradiționale, iar persoanele de peste 45 de ani apreciază în mod special nivelul ridicat de siguranță și patrimoniul cultural. Circuitul în Japonia are o durată de 13 zile.

Pe lângă circuitele dedicate femeilor, operatorii de turism observă o creștere a interesului românilor pentru destinații precum China, Tibet, Africa de Sud, Argentina, Patagonia și Mexic.

În același timp, segmentul croazierelor continuă să se extindă. Printre cele mai căutate itinerarii se află cele din Marea Mediterană, fiordurile Norvegiei, Orientul Mijlociu, Asia și Alaska.

Reprezentanții operatorului de turism spun că aceste programe includ servicii integrate, de la transport și cazare până la excursii opționale și asistență în limba română, pentru a oferi turiștilor o experiență cât mai completă.

Creșterea numărului femeilor care călătoresc singure reflectă schimbarea preferințelor în turismul internațional. Agențiile își adaptează ofertele pentru această categorie de clienți, punând accent pe experiențe autentice, siguranță și programe organizate, într-un context în care călătoriile solo devin o opțiune tot mai populară.