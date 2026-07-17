Christian Tour, unul dintre cei mai mari touroperatori din România și prima companie de turism listată la Bursa de Valori București, marchează o nouă etapă în dezvoltarea turismului experiențial prin lansarea unei noi generații de programe exotice, construite în jurul celor mai importante tendințe internaționale din industria călătoriilor.

Compania aduce două premiere pe piața românească: prima gamă de circuite dedicate exclusiv femeilor care aleg să călătorească singure, dar în siguranța și având confortul unui grup organizat, precum și lansarea unor programe inspirate de fenomenul global K-Pop, concepute special pentru noua generație de călători. Noua colecție de circuite exotice propune experiențe atent curatoriate, în care accentul cade pe autenticitate, interacțiunea cu cultura locală și activități inedite.

„Turismul se schimbă, iar în ultimii ani, călătorii caută mai ales experiențe care îi transformă. De aceea, Christian Tour aduce noi categorii de produse pe piața românească: sunt programe ce răspund tendințelor globale, circuite exotice tematice, un portofoliu divers de croaziere, toate oferindu-le românilor acces la experiențe autentice, în deplină siguranță și cu standardele de calitate care definesc Christian Tour de aproape trei decenii”, afirmă Cristian Pandel, CEO şi fondator Christian Tour.

Pentru segmentul Solo Travel, Christian Tour propune cinci destinații selectate pe baza preferințelor globale ale femeilor care călătoresc singure: Coreea de Sud, Japonia, Vietnam, Maroc și Panama. Fiecare program include experiențe create special pentru publicul feminin: de la ateliere de gastronomie, wellness și beauty până la ceremonii tradiționale și experiențe culturale autentice.

Potrivit studiilor internaționale analizate de companie, segmentul femeilor care aleg să călătorească singure este unul dintre cele mai dinamice la nivel mondial. Aproape 87% dintre acestea aleg acest stil de călătorie din proprie inițiativă, iar 96% spun că ar face-o mai ușor într-un grup organizat. Libertatea, dezvoltarea personală și siguranța sunt principalele motivații ale acestui tip de turist. Pentru Christian Tour, această tendință reprezintă o oportunitate de a aduce pe piața românească un produs care lipsea până acum și care răspunde unei nevoi reale a consumatorilor.

Totodată, compania răspunde interesului tot mai mare al generației Z pentru Coreea de Sud prin dezvoltarea unor programe care merg dincolo de obiectivele turistice clasice și oferă acces la universul K-Pop, K-Beauty, gastronomiei și culturii contemporane sud-coreene.

„Am construit fiecare itinerariu pornind de la întrebarea: ce își dorește cu adevărat un călător atunci când merge până în celălalt capăt al lumii? Răspunsul: nu vrea să bifeze nişte obiective turistice, ci dorește să trăiască experiențe memorabile. De aceea, am inclus în programele noastre activități autentice, întâlniri cu oameni și comunități locale, experiențe culinare, culturale și de lifestyle, care transformă fiecare circuit într-o poveste personală. În același timp, pentru programele dedicate femeilor care călătoresc singure, am acordat o atenție specială siguranței, confortului și sentimentului de comunitate”, adaugă Elena Anghel, director comercial Christian Tour.

Pe lângă aceste premiere, Christian Tour își extinde semnificativ și portofoliul de croaziere, un segment aflat într-o creștere accelerată la nivel internațional și tot mai căutat de turiștii români. Oferta pentru sezonul următor include itinerarii în Mediterana, Europa de Nord, fiordurile norvegiene, Orientul Mijlociu, Caraibe, Asia și Alaska, realizate în parteneriat cu unele dintre cele mai importante companii de croazieră din lume. Programele sunt gândite astfel încât experiența de la bord să fie completată de excursii atent selectate în destinațiile vizitate și de servicii integrate oferite de Christian Tour, de la transport și cazare până la asistență în limba română.

Christian Tour este unul dintre cei mai mari operatori de charter și de circuite culturale din România. Cu o istorie de aproape trei decenii, compania este recunoscută pentru diversitatea portofoliului său - de la circuitele Signature (Once in a Lifetime), programele exotice Combo (Sun & Soul) și până la expertiza în croaziere. În prezent, Christian Tour este singura companie de turism listată pe piața principală a Bursei de Valori București.