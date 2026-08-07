Bolojan, cu ochii pe contor. Cifrele i-au smuls un zâmbet

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat vineri că apelul adresat populației și companiilor pentru reducerea consumului de energie în intervalul 19:00-23:00 a avut efect. Potrivit acestuia, în această săptămână consumul de electricitate din orele de seară a fost cu 200-300 de megawați mai mic decât într-o zi obișnuită din anii precedenți.

Șeful Executivului a declarat că reducerea consumului a fost posibilă datorită implicării cetățenilor, companiilor și instituțiilor.

„Analizând ce s-a întâmplat în această săptămână, constat o reducere a consumurilor în orele de seară și folosesc încă o dată acest prilej să mulțumesc tuturor românilor, cetățeni, companii, instituții, pentru că mulți au răspuns acestui apel cu responsabilitate”, a afirmat Ilie Bolojan.

Premierul a explicat că, în contextul secetei și al producției reduse de energie, diminuarea consumului reprezintă cea mai eficientă soluție pentru echilibrarea sistemului energetic.

Potrivit lui Ilie Bolojan, cu excepția zilei de miercuri, când temperaturile foarte ridicate au dus la un consum mai mare, în toate celelalte zile s-a înregistrat o scădere a cererii de energie electrică.

„Le mulțumesc românilor pentru că au înțeles că împreună, cu mici eforturi, putem trece cu bine peste această perioadă”, a spus premierul interimar.

Ilie Bolojan a precizat că, în mod obișnuit, într-o zi de vară din anul trecut consumul național ajungea la aproximativ 7.700-8.000 MW.

În această săptămână, consumul s-a situat între 7.300 și 7.700 MW, ceea ce înseamnă o reducere de aproximativ 200-300 MW în orele de vârf.

Potrivit premierului, această scădere este importantă într-o perioadă în care România se confruntă cu efectele secetei, iar posibilitățile de import de energie sunt limitate deoarece și statele din regiune se confruntă cu probleme similare.