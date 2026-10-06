Președintele AUR, George Simion, a declarat că o persoană apropiată omului de afaceri Fănel Bogos, cercetat într-un dosar în care și premierul interimar Ilie Bolojan a fost chemat la DNA, în calitate de martor, i s-a adresat pentru a reclama presupuse abuzuri în acest caz.

Simion a spus că persoana respectivă i-a prezentat situația și că i-a recomandat să sesizeze Comisia pentru cercetarea abuzurilor din Parlament.

Liderul AUR a respins afirmația senatorului Ninel Peia potrivit căreia ar fi fost surprins în interceptări realizate în dosarul lui Fănel Bogos, în care a fost audiat la DNA și Ilie Bolojan. Simion a spus că nu știe cum anumite persoane ar putea avea acces la dosare penale și la interceptări la care, susține el, nici inculpații nu au acces.

„Nu cred că am fost surprins în interceptări legate de Fănel Bogos, nu știu de unde ar putea ști chestiunea asta un senator al României. Mi s-a mai spus chestiunea asta în urmă cu două luni, trei luni de către un patron de televiziune. Acuma, pot deduce că domnul Peia, fiind în relații bune cu respectivul patron de televiziune, ar ști de la dumnealui”, a declarat George Simion, marți seară, la TVR 1.

George Simion a mai declarat că nu a avut o relație cu omul de afaceri Fănel Bogos. El a spus însă că, la un moment dat, o persoană din partea acestuia a venit la el și i-a cerut să intervină în legătură cu situația din dosar: „Nu am avut o relație cu domnul Bogos.

Țin minte că la un moment dat a venit cineva - marea dezvăluire, marea bombă pe care probabil o gândesc unii că ar pregăti-o la adresa mea - a venit cineva cu acest caz al domnului Bogos la mine, că trebuie să facem ceva și am zis că dacă e un abuz trebuie să se adreseze către Comisia de Abuzuri de la Camera Deputaților sau de la Senat, dar nu văd ce relevanță ar avea asta. A venit cineva din partea domnului Bogos, un prieten, și mi-a zis că s-au comis abuzuri. Dacă s-au comis abuzuri, să meargă la Comisia de Abuzuri”, a adăugat liderul AUR.

Declarațiile lui George Simion au venit după ce senatorul Ninel Peia a susținut că liderul AUR ar fi fost surprins în interceptările realizate în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos.

Simion a pus sub semnul întrebării modul în care senatorul ar fi putut avea acces la astfel de informații și a spus că o afirmație similară i-a fost transmisă cu două-trei luni în urmă de un patron de televiziune.

George Simion a mai spus că asupra sa au fost exercitate „diferite presiuni, influențe”, inclusiv prin mesaje de tipul „ori votezi Guvernul, ori te distrug”.

Liderul AUR a afirmat că astfel de afirmații au venit din partea unui „patron de televiziune”.

Simion a mai susținut că un alt „patron de televiziune” i-ar fi promis că îl „face vedeta postului” dacă va acționa într-un anumit fel pe scena politică.

„S-a văzut, cred, şi la votarea Guvernului Veştea, şi la votarea Guvernului Mureşan, şi la moţiunea de cenzură că mie nu îmi suceşte nimeni mâna şi nu mă poate şantaja nimeni, deşi au încercat”, a mai declarat George Simion.