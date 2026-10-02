Mai mulți lideri ai PNL au transmis vineri mesaje de susținere pentru Ilie Bolojan, după ce premierul interimar a fost audiat în calitate de martor la DNA Iași, în dosarul în care este cercetat omul de afaceri Fănel Bogoș. Reacțiile au apărut în mediul online, unde liberalii au criticat acuzațiile și contextul în care a avut loc audierea.

Ilie Bolojan a fost audiat vineri, 2 octombrie, de procurorii DNA Iași în legătură cu întâlnirea pe care a avut-o în 2025 cu Fănel Bogoș. Audierea sa a generat mai multe reacții în interiorul partidului.

Printre primii care au reacționat s-a numărat Florin Bîrț, primarul municipiului Oradea și succesorul lui Ilie Bolojan la conducerea administrației locale.

„În aceste zile, presiunile politice sunt foarte mari pentru formarea unui nou Guvern și, în același timp, există presiuni pentru ca PNL să devină din nou o anexă a PSD. Mai mult, aceste presiuni vin și din interiorul PNL”, a declarat primarul din Oradea, într-o postare pe Facebook.

Dan Motreanu, prim-vicepreședinte al PNL, a intervenit la rândul său în spațiul public și a susținut că liderul liberalilor este pus pe nedrept sub semnul suspiciunii.

„Doar cine nu îl cunoaște pe Ilie Bolojan, după aproape 20 de ani în funcții publice importante, poate crede că la el se poate ajunge pentru trafic de influență. Sau cei care, cu rea-credință, încearcă să transforme simplul fapt că există cineva care lasă să se înțeleagă că are influență asupra lui într-o suspiciune asupra lui Ilie Bolojan”, a declarat Dan Motreanu pe rețelele de socializare.

Oana Gheorghiu, intrată în PNL în această vară și ajunsă la conducerea organizației Sector 4, a transmis la rândul său un mesaj de susținere pentru premier. Ea a caracterizat audierea drept o „înscenare” și a afirmat că rămâne alături de Ilie Bolojan.

„Ilie Bolojan a aprins lumina în cămară și a deranjat privilegiile și sinecurile. Așa că au încercat să-i inventeze fel și fel de acuzații și înscenări. Oamenii cinstiți nu pot fi șantajați”, a mai precizat Gheorghiu.

Și Mihai Coteț, vicepreședinte al Senatului, a reacționat după audierea liderului PNL. Mesajul său de susținere a inclus și un atac la adresa adversarilor politici.

„La Partidul Social Democrat, divizia Nordis, deja s-a declanșat festivalul ipocriziilor și manipulărilor”, a transmis liderul liberal, în postarea sa pe Facebook.

Potrivit declarațiilor făcute de Ilie Bolojan, anchetatorii l-au întrebat despre întâlnirea pe care a avut-o în noiembrie 2025 cu omul de afaceri Fănel Bogoș.

Discuția dintre cei doi ar fi durat aproximativ 15 minute.

În cadrul întâlnirii, omul de afaceri i-ar fi cerut lui Bolojan demiterea șefului DSVSA Vaslui, Mihai Ponea.