Ancheta DIICOT în dosarul în care Călin Georgescu și omul de afaceri Ionel Rusen sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave a intrat într-o nouă etapă. Procurorii analizează dispozitivele electronice ridicate în timpul anchetei, pentru a obține informații despre circuitul banilor și despre rolul persoanelor cercetate.

Ionel Rusen a fost scos vineri din Arestul Central și dus la sediul DIICOT pentru a participa la perchezițiile informatice. Procedura s-a desfășurat pe parcursul mai multor ore. Potrivit informațiilor din anchetă, verificările asupra dispozitivelor ridicate de la Rusen și Georgescu au început în această săptămână.

Călin Georgescu ar urma să fie scos săptămâna viitoare din Arestul Central și adus la DIICOT pentru a asista la perchezițiile informatice efectuate asupra dispozitivelor ridicate în anchetă. Această procedură presupune examinarea datelor informatice pentru identificarea unor informații relevante pentru dosar.

Anchetatorii urmăresc, între altele, să clarifice traseul celor peste 1,1 milioane de euro despre care susțin că ar fi fost obținuți de la un om de afaceri prin inducerea acestuia în eroare, precum și legăturile dintre persoanele cercetate.

Potrivit anchetatorilor, presupusa faptă ar fi început în 2021. DIICOT susține că mai multe persoane ar fi determinat un om de afaceri să creadă că poate obține o finanțare externă în valoare de șase milioane de euro.

Pentru obținerea finanțării ar fi fost solicitată constituirea unei garanții. Omul de afaceri ar fi transferat astfel peste un milion de euro.

Ulterior, potrivit procurorilor, acesta ar fi mai transferat 100.000 de euro după ce i s-ar fi comunicat că valoarea finanțării ar putea fi majorată până la 15 milioane de euro.

Finanțarea nu ar mai fi fost acordată, iar banii depuși drept garanție nu ar fi fost restituiți. În acest caz, prejudiciul indicat de anchetatori depășește 1,1 milioane de euro.

Ancheta a pornit de la o plângere formulată de omul de afaceri Răzvan Leu, care susține că ar fi fost prejudiciat cu aproximativ 1,1 milioane de euro.

Perchezițiile informatice le permit anchetatorilor să verifice datele stocate pe telefoane, calculatoare și alte dispozitive ridicate în timpul anchetei.

În acest caz, procurorii urmăresc să identifice informații care să ajute la stabilirea circuitului banilor, a legăturilor dintre persoanele cercetate și a rolului atribuit fiecăreia în presupusa schemă.

Procedura a început cu dispozitivele ridicate de la persoanele cercetate, iar participarea acestora la percheziții este parte a procedurii judiciare.

Călin Georgescu și Ionel Rusen sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Curtea de Apel București a admis contestația DIICOT și a dispus, la 29 septembrie, arestarea preventivă a celor doi pentru 30 de zile. Decizia este definitivă.

Anterior, Tribunalul București respinsese propunerea de arestare preventivă și dispusese măsura controlului judiciar. DIICOT a contestat hotărârea, iar Curtea de Apel București a schimbat măsura preventivă.

În același dosar, procurorii DIICOT au instituit, pe 24 septembrie, sechestru asigurător asupra unui imobil din Mogoșoaia care îi aparține lui Călin Georgescu. Măsura a fost dispusă în vederea recuperării prejudiciului indicat de anchetatori.

Călin Georgescu a contestat prin avocați măsura în instanță. Tribunalul București a stabilit termen pentru judecarea contestației la 7 octombrie.

În paralel cu desfășurarea anchetei, există informații pe surse privind posibilitatea mutării lui Călin Georgescu din Arestul Central.

Această variantă ar fi fost luată în calcul în contextul prezenței susținătorilor săi în fața Arestului Central, unde au avut loc proteste după decizia de arestare preventivă.