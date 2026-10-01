Rareș Bogdan, atac la Bolojan și Miruță pe tema TollRo

Rareș Bogdan lansează un atac dur, pe Facebook, la adresa premierului Ilie Bolojan și a ministrului interimar al Transporturilor, Radu Miruță, după intrarea în vigoare a sistemului TollRo.

Europarlamentarul susține că platforma de taxare rutieră este blocată, iar transportatorii riscă să fie sancționați pentru problemele de funcționare ale sistemului.

„Bolojan și Miruță îi omoară și pe transportatori!”, a scris Rareș Bogdan într-o postare publicată joi. El afirmă că, în noaptea intrării în vigoare a TollRo, nu au putut fi cumpărate tichete, iar aplicația nu a funcționat corespunzător.

Potrivit lui Rareș Bogdan, transportatorii ar putea ajunge să plătească amenzi dacă nu pot demonstra kilometrii parcurși. El critică și solicitarea CNAIR privind amânarea cu șase luni a sancțiunilor, susținând că autoritățile nu au găsit o soluție pentru perioada de implementare.

În aceeași postare, europarlamentarul afirmă că noul sistem va crește costurile transportului de marfă și acuză Guvernul de efecte negative asupra mai multor sectoare economice.

„După ce au distrus HoReCa și construcțiile, distrug și transporturile!”, susține Rareș Bogdan, care vorbește și despre situația din IT, despre numărul șomerilor și despre nivelul gazelor înmagazinate.

Politicianul critică totodată mai multe măsuri fiscale și sociale atribuite actualei guvernări, menționând impozitarea unor categorii de venituri, modificarea regimului fiscal al imobilelor și posibile reduceri ale burselor școlare.

Rareș Bogdan susține că România ar fi putut avea un guvern cu mandat deplin în urmă cu patru luni și îi reproșează lui Bolojan că ar fi respins mai multe variante de premier.

Europarlamentarul lansează și acuzații privind intențiile politice ale premierului, afirmând că acesta urmărește, în opinia sa, aducerea AUR la guvernare pentru a putea rămâne în opoziție și a-și crește șansele politice. Afirmațiile reprezintă evaluările și acuzațiile lui Rareș Bogdan.

În final, acesta îl critică personal pe Bolojan, acuzându-l că nu ar avea viziune economică și că gestionează România exclusiv prin prisma reducerii deficitului.