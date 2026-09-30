Fostul prim-ministru și fost președinte al PSD, Marcel Ciolacu, s-a declarat în acord cu președintele Nicușor Dan privind oportunitatea organizării alegerilor anticipate în contextul actualei crize politice. În opinia sa, un astfel de scrutin ar reprezenta o veritabilă loterie, din cauza riscului ridicat de absenteism la vot.

Aflat la Consiliul Județean Buzău, instituție pe care o conduce în prezent, fostul premier a afirmat miercuri dimineață că alegerile anticipate nu reprezintă o soluție potrivită pentru România. Poziția sa a fost exprimată înainte de votul din Parlament pentru învestirea Guvernului Mureșan, aliniindu-se astfel cu punctul de vedere transmis de Președintele României încă de marți. Cu toate acestea, fostul lider social-democrat nu exclude complet această variantă, deși o consideră riscantă.

„Nu cred că o soluție. Aici îți dau dreptate, președintelui României. Nu cred că pentru România e o soluție alegerile anticipate, dar nu le excludem. Nu am nicio problemă să fie alegeri anticipate. În schimb, e o loterie aici. Nu poți face o estimare foarte clară a prezenției de vot, iar nemulțumirea în rândul populației este foarte mare”, a declared Marcel Ciolacu.

În acest context politic tensionat, fostul prim-ministru a explicat că nemulțumirea generală din rândul cetățenilor poate influența semnificativ prezența la urne, existând un risc crescut ca votanții nemulțumiți să nu se mobilizeze în cazul unor alegeri anticipate.

Referitor la următoarea desemnare pentru funcția de prim-ministru, Marcel Ciolacu a precizat că actualul lider al PSD, Sorin Grindeanu, este cea mai potrivită alegere pentru a prelua conducerea Executivului.

„Din punctul meu de vedere, ar trebui să fie desemnat și primul om care trebuie să stea de vorbă este Sorin Grindeanu. Dacă președintele PSD-ului va refuza să fie desemnat sau va veni cu o propunere din interiorul partidului sau o persoană agreată atât de președinte cât și de domnia-sa, este decizia cu Sorin Grindeanu și a președintelui”, a mai spus Marcel Ciolacu.