Traian Băsescu îl critică pe Nicușor Dan după votul din Parlament. Ce spune despre scenariul alegerilor anticipate
- Mădălina Sfrijan
- 30 septembrie 2026, 20:42
Fostul președinte Traian Băsescu susține că poziția exprimată de Nicușor Dan față de alegerile anticipate i-a determinat pe parlamentarii îngrijorați că și-ar putea pierde mandatele să nu voteze învestirea Guvernului condus de Siegfried Mureșan. Fostul șef al statului susține că organizarea de alegeri anticipate a devenit singura soluție pentru depășirea actualei crize politice.
Traian Băsescu susține că mesajul președintelui a influențat votul parlamentarilor
Traian Băsescu consideră că poziția exprimată de Nicușor Dan împotriva alegerilor anticipate a avut un efect asupra parlamentarilor care au fost chemați să voteze învestirea Guvernului Siegfried Mureșan. Fostul președinte afirmă că teama de pierdere a mandatelor i-ar fi determinat pe unii aleși să nu susțină noul Executiv.
„Cel mai puternic semnal dat de domnul preşedinte Dan acum, cu ocazia dezbaterilor legate de Guvernul Mureşan, a fost acela că nu este de acord cu anticipatele, ceea ce a stimulat pe toţi cei care ar fi avut dubii că rămân fără scaun în Parlament, i-a stimulat să nu voteze Guvernul Mureşan”, a afirmat Traian Băsescu.
Fostul președinte consideră că alegerile anticipate sunt singura soluție
Deși până de curând nu a susținut organizarea alegerilor anticipate, Traian Băsescu afirmă că situația politică actuală impune convocarea alegătorilor la urne. Acesta a amintit dificultățile procedurale și timpul îndelungat necesar pentru organizarea unui astfel de scrutin, însă consideră că nu mai există o altă cale pentru depășirea impasului politic.
„Nici eu nu am fost, până de curând, adeptul soluţiei cu alegerile anticipate, tocmai datorită dificultţilor mecanismului şi a timpului îndelungat. Dar este evident că nu avem altă soluţie (…) decât prin noi alegeri” mai spune Băsescu.
Fostul șef al statului a amintit și de momentul în care Mihai Tudose a fost propus pentru funcția de premier, Siegfried Mureșan fiind, de asemenea, o variantă luată în calcul pentru conducerea Guvernului.
Nicușor Dan va desemna un nou premier după consultările de la Cotroceni
Președintele Nicușor Dan a anunțat că va organiza luni o nouă rundă de consultări cu partidele parlamentare, la Palatul Cotroceni. Șeful statului urmează să facă o nouă desemnare pentru funcția de prim-ministru în cursul după-amiezii.
Nicușor Dan le-a cerut formațiunilor politice să organizeze ședințe interne și să vină cu soluții care să poată obține susținerea majorității parlamentare, în vederea formării unui nou Guvern.
Guvernul Siegfried Mureșan nu a obținut votul de încredere
Guvernul propus de Siegfried Mureșan nu a reușit să obțină miercuri voturile necesare pentru învestire. Executivul a primit 182 de voturi favorabile, în condițiile în care avea nevoie de cel puțin 233 pentru a obține încrederea Parlamentului.
În urma votului, a fost constatată lipsa majorității necesare, iar Guvernul Siegfried Mureșan nu a putut fi învestit. Rezultatul a deschis calea unor noi consultări politice pentru desemnarea unui candidat la funcția de premier.