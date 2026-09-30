Fostul președinte Traian Băsescu susține că poziția exprimată de Nicușor Dan față de alegerile anticipate i-a determinat pe parlamentarii îngrijorați că și-ar putea pierde mandatele să nu voteze învestirea Guvernului condus de Siegfried Mureșan. Fostul șef al statului susține că organizarea de alegeri anticipate a devenit singura soluție pentru depășirea actualei crize politice.

Traian Băsescu consideră că poziția exprimată de Nicușor Dan împotriva alegerilor anticipate a avut un efect asupra parlamentarilor care au fost chemați să voteze învestirea Guvernului Siegfried Mureșan. Fostul președinte afirmă că teama de pierdere a mandatelor i-ar fi determinat pe unii aleși să nu susțină noul Executiv.

„Cel mai puternic semnal dat de domnul preşedinte Dan acum, cu ocazia dezbaterilor legate de Guvernul Mureşan, a fost acela că nu este de acord cu anticipatele, ceea ce a stimulat pe toţi cei care ar fi avut dubii că rămân fără scaun în Parlament, i-a stimulat să nu voteze Guvernul Mureşan”, a afirmat Traian Băsescu.

Deși până de curând nu a susținut organizarea alegerilor anticipate, Traian Băsescu afirmă că situația politică actuală impune convocarea alegătorilor la urne. Acesta a amintit dificultățile procedurale și timpul îndelungat necesar pentru organizarea unui astfel de scrutin, însă consideră că nu mai există o altă cale pentru depășirea impasului politic.

„Nici eu nu am fost, până de curând, adeptul soluţiei cu alegerile anticipate, tocmai datorită dificultţilor mecanismului şi a timpului îndelungat. Dar este evident că nu avem altă soluţie (…) decât prin noi alegeri” mai spune Băsescu.

Fostul șef al statului a amintit și de momentul în care Mihai Tudose a fost propus pentru funcția de premier, Siegfried Mureșan fiind, de asemenea, o variantă luată în calcul pentru conducerea Guvernului.

Președintele Nicușor Dan a anunțat că va organiza luni o nouă rundă de consultări cu partidele parlamentare, la Palatul Cotroceni. Șeful statului urmează să facă o nouă desemnare pentru funcția de prim-ministru în cursul după-amiezii.

Nicușor Dan le-a cerut formațiunilor politice să organizeze ședințe interne și să vină cu soluții care să poată obține susținerea majorității parlamentare, în vederea formării unui nou Guvern.

Guvernul propus de Siegfried Mureșan nu a reușit să obțină miercuri voturile necesare pentru învestire. Executivul a primit 182 de voturi favorabile, în condițiile în care avea nevoie de cel puțin 233 pentru a obține încrederea Parlamentului.

În urma votului, a fost constatată lipsa majorității necesare, iar Guvernul Siegfried Mureșan nu a putut fi învestit. Rezultatul a deschis calea unor noi consultări politice pentru desemnarea unui candidat la funcția de premier.