Președintele Donald Trump a susținut în mod repetat și nefondat că a ieșit victorios la scrutinul prezidențial din anul 2020, scrutin câștigat în realitate de Joe Biden. Cu toate acestea, noua platformă America.gov, lansată oficial marți și susținută de inteligență artificială, oferă o perspectivă diferită asupra acelor evenimente, conform AFP.

La solicitarea de a preciza „Cine a câştigat alegerile prezidenţiale din SUA din 2020? Cine a pierdut?”, sistemul integrat pe America.gov oferă o explicație directă: „Joseph R. Biden Jr. a câştigat alegerile prezidenţiale din 2020 din SUA. Donald J. Trump a pierdut”.

Totodată, făcând trimitere la datele furnizate de Arhivele Naţionale, portalul afișează cifrele oficiale înregistrate în Colegiul Electoral: „Biden: 306 voturi electorale” şi „Trump: 232 voturi electorale”.

Reprezentanții Casei Albe au descris platforma America.gov drept „un punct unic de acces digital prin care americanii pot accesa online informaţii sau servicii ale guvernului federal”. Pentru a accelera adoptarea acestei soluții, Trump a semnat marți un ordin executiv destinat să „asigure integrarea agenţiilor federale” cu portalul bazat pe inteligență artificială.

Conform precizărilor făcute de administrația Trump, serviciul reprezintă „un punct unic de acces sigur, inteligent şi orientat către servicii, prin intermediul căruia o persoană se poate autentifica, poate comunica într-un limbaj simplu, poate primi răspunsuri precise şi, acolo unde este autorizat şi posibil din punct de vedere tehnic, poate efectua tranzacţii administrative fără a fi nevoită să navigheze pe site-urile mai multor agenţii federale”.

Conform informațiilor difuzate de CNBC, care l-a citat pe Joe Gebbia, directorul de design al SUA, arhitectura tehnologică a site-ului America.gov utilizează modelele de inteligenţă artificială Gemini, dezvoltat de Google, şi Grok, creat de compania lui Elon Musk.

Datele oficiale arată că sistemul centralizează informații preluate din aproximativ 29.000 de pagini web guvernamentale, accesibile utilizatorilor prin intermediul unui modul de chat interactiv. Regulile de funcționare ale asistentului virtual sunt clare: „Fiecare răspuns provine exclusiv de pe site-uri federale, statale şi locale”.