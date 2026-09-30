Imagini spectaculoase la Circul de Stat! Arena Metropolitană își deschide portile cu HIT Best of Circul Metropolitan și Apolodor

Imagini spectaculoase la Circul de Stat! În spatele cortinei grele de la Circul Metropolitan București, înainte ca luminile să se aprindă pe 3 octombrie, atmosfera e asemenea unui stup uriaș: un zumzet continuu de concentrare, miros de magneziu, respirații tăiate la jumătatea unui salt acrobat și o emoție uriașă care plutește în aer.

Arena bucureșteană dă startul stagiunii de toamnă-iarnă 2026 cu o viziune complet reîmprospătată, optimistă și ancorată în adânca tradiție a acestei arte. Sub conducerea directorului general George Costin, noua stagiune își propune să construiască o punte între familiile de artiști care poartă această moștenire de 10-15 generații și publicul modern de toate vârstele.

Iubitorii spectacolelor vizuale, ai muzicii live și ai măiestriei teatrale se vor putea bucura de o suită de producții impresionante pe parcursul întregii luni octombrie. Programul aduce pe arenă spectacole din categoria HIT precum Best of Circul Metropolitan, Aerofonik, ABC-ul Circului și Acrografica.

Totuși, cel mai așteptat moment este reîntâlnirea, începând cu data de 4 octombrie, cu pinguinul călător în spectacolul Apolodor — producția-etalon care a adunat peste 15.000 de spectatori doar în stagiunea precedentă.

„Apolodor este o poveste care leagă generații de aproape șapte decenii. Cei mici o cunosc pe de rost și o îndrăgesc la fel de mult ca părinții și bunicii noștri care ne-o citeau. Spectacolul este un omagiu adus lui Gellu Naum și operei pe care ne-a făcut-o cadou. Poate cel mai frumos lucru este când publicul, mai ales cei mici, recită împreună cu actorii versurile. Este teatru, circ și muzică live, într-un spectacol adresat copiilor de la 1 la 100 de ani, la care lucrează peste 70 de artiști și tehnicieni”, mărturisește George Costin, director general al Circului Metropolitan București.

Planurile pentru următoarele luni depășesc granițele manejului clasic. Dincolo de spectacolele deja consacrate, echipa pregătește o serie de premiere și noutăți pentru comunitate:

Premieră de Iarnă (Noiembrie 2026): În luna noiembrie va începe o nouă poveste spectaculoasă, o producție dedicată anotimpului rece ce va fi dezvăluită salt cu salt până la marea premieră.

Proiect Arta Ecvestră: Un proiect surpriză dedicat legăturii speciale și nobile dintre om și cal.

Atelierul de Artă a Circului: Un spațiu creativ dedicat celor care își doresc să învețe tainele acestei meserii sau să își croiască o carieră pe arenă.

Foaier deschis publicului: Foaierul Circului va fi reconfigurat și va rămâne deschis pe timpul zilei pentru activități dedicate comunității, găzduind totodată artiști noi și numere spectaculoase.

Biletele și informațiile complete despre calendarul reprezentațiilor din noua stagiune pot fi găsite direct pe platforma oficială de bilete: bilete.circulmetropolitan.ro sau pe site-ul instituției www.circulmetropolitan.ro.

Indiferent că ai 1 sau 100 de ani, din 3 și 4 octombrie arena de la Circul Metropolitan își reaprinde reflectoarele. Ne vedem sub cupolă!