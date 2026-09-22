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Teatrul „Stela Popescu” și BLUE, parteneriat pentru spectatori. Reduceri la curse până la finalul anului 2026

Teatrul „Stela Popescu” și BLUE, parteneriat pentru spectatori. Reduceri la curse până la finalul anului 2026Vlad Corbeanu. Sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Din luna octombrie și până la sfârșitul anului, spectatorii Teatrului „Stela Popescu” vor avea parte de reduceri la cursele BLUE către spectacole. Pentru acordarea reducerii, aceștia vor putea folosi codul TSP10. Inițiativa vine în urma propunerii făcute de actorul Vlad Corbeanu, directorul Teatrului „Stela Popescu”, către BLUE România, pentru o colaborare menită să faciliteze deplasarea spectatorilor la spectacole.

Vlad Corbeanu, soluții pentru cei care își doresc să ajungă la spectacole

De mai bine de un an, Vlad Corbeanu conduce Teatrul „Stela Popescu” într-o perioadă în care instituția se confruntă cu lipsa unui sediu disponibil pentru spectacole.

Teatrul are un sediu pe strada Batiștei, însă clădirea este încadrată într-o categorie de risc seismic, iar lucrările de consolidare nu au fost încă finalizate. În aceste condiții, conducerea instituției a căutat alte spații pentru desfășurarea spectacolelor.

Ce trebuie să știe spectatorii

Spectacolul „De Profundis”, după Oscar Wilde, regizat de Răzvan Mazilu, a ajuns pe scena Sălii Oglinzilor de la Muzeul Național de Artă al României, unde decorul muzeului a devenit parte integrantă din reprezentație.

„Spectacolul „De Profundis”, după Oscar Wilde, în regia lui Răzvan Mazilu, a intrat în Sala Oglinzilor de la Muzeul Național de Artă al României și a făcut din muzeu parte din spectacol. „Ulciorul sfărâmat” de Kleist a continuat traseul, iar noua stagiune, „Metamorfozele dorinței - un teatru cu ziduri împrumutate”, începe cu musicalul de Broadway Little Shop of Horrors”, arată directorul Teatrului „Stela Popescu”.

Ulciorul sfărâmat

Ulciorul sfărâmat. Sursa foto: Facebook/ Teatrul Stela Popescu

Noua stagiune începe cu un musical de Broadway

Prin alegerea unor spații diferite pentru spectacole, Teatrul „Stela Popescu” își continuă activitatea în perioada în care sediul de pe strada Batiștei nu poate fi folosit pentru reprezentații.

Colaborarea cu BLUE completează acest demers și le oferă spectatorilor o facilitate pentru deplasarea la spectacole. Reducerea este disponibilă din octombrie până la sfârșitul anului, pe baza codului TSP10.

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