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Actorul monumental condus acum trei decenii pe ultimul drum de 10 persoane

Actorul monumental condus acum trei decenii pe ultimul drum de 10 persoanestefan mihailescu braila / sursa foto: captura video
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Din cuprinsul articolului

Actorul Ștefan Mihăilescu Brăila a fost monumental.  Ar fi fost rodul unei iubiri a unei fete tinere, infirmieră cu un medic. Nu și-a cunoscut tatăl iar mama l-a lăsat în grija bunicilor. A fost nelipsit de la programele de Revelion, de la divertismentul radio-tv. A jucat în filme, unde a creat mari personaje. A visat la America, dar aventura copilăriei s-a terminat înainte să înceapă, cu o severă mustrare părintească. Spre senectute, o boală i-a afectat sănătatea, dar s-a ridicat și  a reînvățat scrisul, cititul, vorbitul, mersul de la 0.

Decesul de acum trei decenii

Actorul Ștefan Mihăilescu Brăila a suferit un atac cerebral în 1991, la șase ani de la pensionare. Au urmat alte două. Actorul a trebuit să se alfabetizeze din nou și să învețe să meargă din nou. A murit în anonimat la 19 septembrie 1996. S-a spus că la funeraliile sale au fost nici mai mult nici mai puțin decât 10 persoane.

Actorul care l-a jucat pe „nea Bachus”, simbolul contrabandistului comunist

Fusese auzit spunând că în America ar fi fost mai tare decât  mulți actori iar în Franța l-ar fi întrecut pe Louis de Funes.  Ștefan Mihăilescu Brăila a jucat în roluri de activist de partid, gangster. În „Ciocolata cu Alune”, „Sosesc păsările călătoare” a fost activist. În „Cu mâinile curate” a fost gangsterul Buciugligă. A jucat în scenete de Revelion.

stefan mihailescu braila

stefan mihailescu braila / sursa foto: captura video

De asemenea, a făcut rolul vieții sale în drama socială „Secretul lui Bachus”. Rolul era inspirat de cazul traficantului de alcool, gestionar de punct de desfacere vinuri în București, Ștefănescu-Bachus. A fost cel mai cunoscut rol al său. În acel an, împlinise 59 de ani. A și fost premiat pentru acel rol.

Actorul prins înainte să fugă în America

Actorul Ștefan Mihăilescu-Brăila a venit pe lume la 3 februarie 1925, acum puțin peste un secol. Evident, s-a născut la Brăila, orașul nemurit în scrierile sale și de Panait Istrati. Ștefan n-a avut prea multe opțiuni, copil sărac fiind. Ca alți colegi de scenă de mai târziu, a prins mare drag de filme în cinematografe unde se puteau strecura ușor.

A vrut să fugă în America, dar companionul său de nebunii a lăsat acasă o scrisoare și familia i-a oprit înainte ca vasul pe care se ascunseseră să ridice ancora. Ștefan Mihăilescu Brăila a avut de câștigat prin schimbarea de regim din 1944-1945. A absolvit Conservatorul Dramatic în 1947 și a început să joace în spectacole organizate de teatrele de stat și casele de cultură. Foarte multe roluri dramatice au fost jucate pe scena Teatrului Maria Filotti din Brăila.

 

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