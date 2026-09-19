Actorul Ștefan Mihăilescu Brăila a fost monumental. Ar fi fost rodul unei iubiri a unei fete tinere, infirmieră cu un medic. Nu și-a cunoscut tatăl iar mama l-a lăsat în grija bunicilor. A fost nelipsit de la programele de Revelion, de la divertismentul radio-tv. A jucat în filme, unde a creat mari personaje. A visat la America, dar aventura copilăriei s-a terminat înainte să înceapă, cu o severă mustrare părintească. Spre senectute, o boală i-a afectat sănătatea, dar s-a ridicat și a reînvățat scrisul, cititul, vorbitul, mersul de la 0.

Actorul Ștefan Mihăilescu Brăila a suferit un atac cerebral în 1991, la șase ani de la pensionare. Au urmat alte două. Actorul a trebuit să se alfabetizeze din nou și să învețe să meargă din nou. A murit în anonimat la 19 septembrie 1996. S-a spus că la funeraliile sale au fost nici mai mult nici mai puțin decât 10 persoane.

Fusese auzit spunând că în America ar fi fost mai tare decât mulți actori iar în Franța l-ar fi întrecut pe Louis de Funes. Ștefan Mihăilescu Brăila a jucat în roluri de activist de partid, gangster. În „Ciocolata cu Alune”, „Sosesc păsările călătoare” a fost activist. În „Cu mâinile curate” a fost gangsterul Buciugligă. A jucat în scenete de Revelion.

De asemenea, a făcut rolul vieții sale în drama socială „Secretul lui Bachus”. Rolul era inspirat de cazul traficantului de alcool, gestionar de punct de desfacere vinuri în București, Ștefănescu-Bachus. A fost cel mai cunoscut rol al său. În acel an, împlinise 59 de ani. A și fost premiat pentru acel rol.

Actorul Ștefan Mihăilescu-Brăila a venit pe lume la 3 februarie 1925, acum puțin peste un secol. Evident, s-a născut la Brăila, orașul nemurit în scrierile sale și de Panait Istrati. Ștefan n-a avut prea multe opțiuni, copil sărac fiind. Ca alți colegi de scenă de mai târziu, a prins mare drag de filme în cinematografe unde se puteau strecura ușor.