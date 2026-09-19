Actorul monumental condus acum trei decenii pe ultimul drum de 10 persoane
- Florian Olteanu
- 19 septembrie 2026, 22:38
Actorul Ștefan Mihăilescu Brăila a fost monumental. Ar fi fost rodul unei iubiri a unei fete tinere, infirmieră cu un medic. Nu și-a cunoscut tatăl iar mama l-a lăsat în grija bunicilor. A fost nelipsit de la programele de Revelion, de la divertismentul radio-tv. A jucat în filme, unde a creat mari personaje. A visat la America, dar aventura copilăriei s-a terminat înainte să înceapă, cu o severă mustrare părintească. Spre senectute, o boală i-a afectat sănătatea, dar s-a ridicat și a reînvățat scrisul, cititul, vorbitul, mersul de la 0.
Decesul de acum trei decenii
Actorul Ștefan Mihăilescu Brăila a suferit un atac cerebral în 1991, la șase ani de la pensionare. Au urmat alte două. Actorul a trebuit să se alfabetizeze din nou și să învețe să meargă din nou. A murit în anonimat la 19 septembrie 1996. S-a spus că la funeraliile sale au fost nici mai mult nici mai puțin decât 10 persoane.
Actorul care l-a jucat pe „nea Bachus”, simbolul contrabandistului comunist
Fusese auzit spunând că în America ar fi fost mai tare decât mulți actori iar în Franța l-ar fi întrecut pe Louis de Funes. Ștefan Mihăilescu Brăila a jucat în roluri de activist de partid, gangster. În „Ciocolata cu Alune”, „Sosesc păsările călătoare” a fost activist. În „Cu mâinile curate” a fost gangsterul Buciugligă. A jucat în scenete de Revelion.
De asemenea, a făcut rolul vieții sale în drama socială „Secretul lui Bachus”. Rolul era inspirat de cazul traficantului de alcool, gestionar de punct de desfacere vinuri în București, Ștefănescu-Bachus. A fost cel mai cunoscut rol al său. În acel an, împlinise 59 de ani. A și fost premiat pentru acel rol.
Actorul prins înainte să fugă în America
Actorul Ștefan Mihăilescu-Brăila a venit pe lume la 3 februarie 1925, acum puțin peste un secol. Evident, s-a născut la Brăila, orașul nemurit în scrierile sale și de Panait Istrati. Ștefan n-a avut prea multe opțiuni, copil sărac fiind. Ca alți colegi de scenă de mai târziu, a prins mare drag de filme în cinematografe unde se puteau strecura ușor.