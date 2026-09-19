Comandantul Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), amiralul Brad Cooper, a declarat sâmbătă într-un mesaj video că „impulsul se acumulează” în Strâmtoarea Ormuz, deoarece „volumul de țiței, marfă și gaze naturale lichefiate din ultimele două săptămâni este mai mare decât în ​​orice moment din ultimele șase luni”.

„Forțele CENTCOM au susținut ieșirea din Golf a peste un miliard de barili de țiței. Aceasta înseamnă un miliard de barili de țiței prin Strâmtoarea Hormuz în ultimele două luni”, a spus Cooper.

„Am atins această etapă importantă în timp ce am ajutat peste 2.000 de nave comerciale să tranziteze prin strâmtoare, oferind o protecție coordonată. În mod clar, impulsul se acumulează. Principalele rute de tranzit din strâmtoare sunt lipsite de mine. Mii de nave au trecut prin strâmtoare”, a adăugat șeful CENTCOM.

„Peste un miliard de barili de țiței au fost transportați de la partenerii din Golf prin Strâmtoarea Ormuz, iar Iranul nu a exportat niciun baril datorită blocadei noastre de fier”, a continuat Cooper.

„Chiar și cu acest progres, rămânem cu ochii limpezi și concentrați pe acțiunile noastre în timp ce lucrăm cu colegii noștri din cadrul U.S. Interagency, precum și cu toți cei șase parteneri din Consiliul de Cooperare al Golfului, cunoscut sub numele de GCC, precum și cu companiile de asigurări și transport maritim pentru a crește volumul fluxului de trafic prin Strâmtoarea Ormuz.

Efortul dă roade. Volumul de țiței, marfă și gaze naturale lichefiate din ultimele două săptămâni este mai mare decât în ​​orice moment din ultimele șase luni”, a mai spus amiralul.

Cooper a mai spus că „americanul mediu care face această muncă importantă are în jur de 25 de ani”.

„Sunt piloți, personal de întreținere, logisticieni, specialiști culinari, apărători ai aerului, analiști de informații și membri ai tuturor celorlalte domenii de carieră care alcătuiesc armata americană, cea mai mare forță de pe pământ”, a adăugat el.

„Tuturor membrilor serviciului nostru și partenerilor, rămâneți concentrați și continuați munca excelentă.”