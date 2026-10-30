România ocupă locul 26 din 27 de state membre ale Uniunii Europene în clasamentul veniturilor provenite din taxe și contribuții sociale, calculate ca pondere în produsul intern brut. Datele Eurostat pentru 2025 indică un nivel de 29,3%, în condițiile în care media înregistrată la nivelul UE a fost de 40,7%. Singura țară aflată sub România este Irlanda, unde veniturile fiscale și contribuțiile sociale au reprezentat 22,7% din PIB.

Diferența dintre România și media Uniunii Europene ajunge astfel la 11,4 puncte procentuale, potrivit statisticilor publicate de Eurostat pe 29 octombrie 2026.

Datele Eurostat arată diferențe importante între statele membre în ceea ce privește ponderea veniturilor fiscale în economie. Franța se află pe primul loc în clasament, cu venituri din taxe și contribuții sociale reprezentând 46% din PIB.

Pe următoarele poziții se situează Belgia, cu 44,7%, Danemarca, unde indicatorul a ajuns la 44,3%, și Austria, cu 43,9%. Prin comparație, România înregistrează un nivel cu 16,7 puncte procentuale mai mic decât Franța. La celălalt capăt al clasamentului, alături de România și Irlanda, se regăsesc Malta și Bulgaria.

Cele patru state cu cele mai mici ponderi ale veniturilor fiscale în PIB sunt:

Irlanda – 22,7%;

România – 29,3%;

Malta – 30,3%;

Bulgaria – 30,6%.

Clasamentul a fost realizat pe baza aceleiași metodologii statistice, care permite compararea veniturilor fiscale în raport cu dimensiunea economiei fiecărui stat membru.

Indicatorul utilizat de Eurostat măsoară ponderea impozitelor și a contribuțiilor sociale nete în produsul intern brut. Mai exact, acesta arată cât reprezintă veniturile obținute de stat din taxe și contribuții în raport cu valoarea bunurilor și serviciilor produse într-un an.

Procentul de 29,3% înregistrat de România nu trebuie confundat cu nivelul taxelor reținute din salariul unui angajat sau cu impozitele achitate de o anumită categorie de contribuabili.

O țară poate avea cote ridicate de impozitare pentru anumite venituri și, în același timp, o pondere redusă a veniturilor fiscale în PIB.

Datele Eurostat nu permit stabilirea unei cauze unice pentru diferențele dintre state. Nivelul impozitelor, structura activităților economice și modul în care sunt colectate veniturile pot influența rezultatul, însă indicatorul nu arată separat contribuția fiecărui factor.

La nivelul Uniunii Europene, ponderea taxelor și contribuțiilor sociale în PIB a crescut de la 40,2% în 2024 la 40,7% în 2025.

O evoluție similară a fost înregistrată și în zona euro, unde indicatorul a urcat de la 40,7% la 41,3%.

În valori absolute, cele 27 de state membre au încasat în 2025 aproximativ 7.686 de miliarde de euro din impozite și contribuții sociale.

Suma este cu 401 miliarde de euro mai mare decât cea înregistrată în anul precedent. Potrivit Eurostat, majorarea ponderii veniturilor fiscale în PIB a fost consemnată în 19 dintre cele 27 de state membre. În celelalte opt țări, indicatorul a scăzut.

Germania a avut cea mai importantă majorare a ponderii veniturilor fiscale în PIB în 2025. Indicatorul a crescut de la 40,3% în 2024 la 41,4% în anul următor, ceea ce reprezintă un avans de 1,1 puncte procentuale.

Creșteri importante au fost raportate și în Malta, unde ponderea taxelor și contribuțiilor a urcat de la 29,3% la 30,3%, precum și în Spania, de la 37,2% la 38,1%.

În schimb, cele mai mari scăderi au fost înregistrate în Letonia și Suedia. În Letonia, veniturile fiscale raportate la PIB au coborât de la 34,9% în 2024 la 34,2% în 2025.

Suedia a raportat o reducere de la 41,8% la 41,2% în aceeași perioadă. Datele publicate de Eurostat reflectă situația veniturilor fiscale din anul 2025 și oferă o comparație între statele europene pe baza ponderii impozitelor și contribuțiilor sociale în economie.