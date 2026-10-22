Primarul Craiovei, Li—Olguța Vasilescu, susține că majorarea taxelor și impozitelor locale a pus o presiune prea mare asupra populației, iar tot mai mulți contribuabili nu își mai permit să își achite obligațiile fiscale. Edilul afirmă că, deși impozitele au fost dublate, încasările suplimentare ale municipalității au ajuns la numai 5 milioane de lei față de anul trecut, mult sub estimările inițiale. De asemenea, aceasta a explicat ce se va întâmpla cu impozitele pe locuințe în 2027.

Reprezentanta PSD a vorbit și despre reforma impozitării proprietăților în funcție de valoarea de piață. Potrivit acesteia, noul sistem nu va putea fi aplicat în 2027, deoarece infrastructura informatică necesară nu va fi gata la timp pentru stabilirea taxelor locale.

Lia-Olguța Vasilescu consideră că autoritățile locale nu vor putea calcula impozitele pe proprietăți în funcție de valoarea de piață de la 1 ianuarie 2027. Primarul Craiovei invocă atât declarațiile ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, cât și calendarul de implementare a sistemului informatic RO e-Proprietate.

„Ca să încep cu concluzia: nu se pot majora impozitele prin calculul la valoarea de piață în 2027, și o să vă spun pe ce mă bazez. În primul rând, pe declarația ministrului Nazare de la audierile din Parlament, care a spus că nu se va aplica în 2027. În al doilea rând, ca să se poată calcula noile impozite, ar trebui să fie gata aplicația E-proprietate, prin care se pot calcula acestea”, a declarat primarul Craiovei.

Edilul a explicat că sistemul informatic face parte din angajamentele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), însă finalizarea acestuia la termen nu ar permite folosirea sa pentru stabilirea impozitelor aferente anului viitor.

„Aplicația este jalon în PNRR, deci nu e o invenție a actualului guvern, și are termen de implementare 1 ianuarie 2027. Chiar dacă ar fi gata în 2027, oricum nu mai poate ajuta la calculul noilor impozite, pentru că acestea trebuie să fie deja aprobate de consiliile locale la finalul anului 2026. Deja foarte multe localități din România au pus în dezbatere publică taxele pentru 2027”, a declarat Vasilescu.

În Craiova, proiectul privind taxele și impozitele locale pentru 2027 urmează să fie publicat luni, 26 octombrie, iar aprobarea este programată pentru luna noiembrie.

„Craiova, de exemplu, le va pune pe site luni și le va aproba în noiembrie. Deci, dacă se aprobă taxele la final de an 2026 în forma de acum, în niciun caz nu se mai pot schimba după 1 ianuarie 2027, indiferent dacă va fi sau nu gata aplicația”, a mai afirmat primarul.

Lia-Olguța Vasilescu a afirmat că impozitarea proprietăților în funcție de valoarea de piață nu reprezintă o inițiativă a Executivului condus de Luca Niculescu. Potrivit acesteia, reforma își are originea în angajamente asumate anterior de România prin PNRR și în alte demersuri privind aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

„Și dacă vreți, vă fac un scurt istoric, ca să vedeți că nu guvernul Niculescu a inventat acest regim de taxare. A fost în programul pentru OCDE. Apare prima dată între jaloanele PNRR care au fost gândite de domnii Ghinea și Cîțu și trimise la Comisia Europeană fără aprobarea Parlamentului României, cum știți foarte bine”, a declarat Vasilescu.

Primarul a amintit că, în timpul Guvernului Nicolae Ciucă, Ordonanța Guvernului nr. 16/2022 a introdus un mecanism de calcul al impozitelor pe baza grilelor notariale, însă aplicarea acestuia a fost amânată succesiv.

Ulterior, Legea nr. 239/2025 a eliminat prevederile referitoare la calculul impozitelor pe baza studiilor de piață notariale și a stabilit cadrul legal pentru dezvoltarea sistemului RO e-Proprietate.

„Sistemul nu s-a aplicat, fiindcă autoritățile locale erau în imposibilitatea de a face calculele. Guvernul Bolojan a abrogat aceste prevederi prin Legea 239 din 2025, după ce termenul de intrare în vigoare fusese prorogat succesiv și după ce ANEVAR a avertizat că studiile de piață ale notarilor nu sunt unitare și omogene”, a explicat Vasilescu.

„Deci, ca să mă întorc la concluzie: cadrul legal exista dinainte de învestirea guvernului Niculescu, doar că în 2027 este imposibil să se aplice”, a adăugat primarul.

Declarațiile primarului Craiovei vin după ce ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a afirmat luni, 19 octombrie, că impozitarea proprietăților în funcție de valoarea de piață nu va fi introdusă în 2027.

Ministrul a explicat că jalonul aferent reformei a fost modificat după discuțiile cu Comisia Europeană și că persistă probleme tehnice care trebuie rezolvate înainte de operaționalizarea sistemului. Măsurile fiscale pentru anul viitor urmează să fie stabilite și în procesul de elaborare a bugetului de stat.

Programul de guvernare pentru perioada 2026–2028 include reforma impozitării proprietăților, prin apropierea treptată a bazei de calcul de valoarea de piață. Amânarea acestui mecanism nu exclude însă modificarea altor taxe locale, în funcție de legislația în vigoare și de deciziile autorităților locale.

Primarul Craiovei a criticat majorările de taxe locale aplicate în acest an și a susținut că acestea au îngreunat situația financiară a multor contribuabili. Potrivit edilului, municipalitatea se aștepta la venituri suplimentare mult mai mari decât cele înregistrate până acum.

„Și dacă discutăm despre taxele locale, apropo de ce îi spuneam noi domnului Bolojan acum un an, când se discuta despre dublarea taxelor: vom ajunge în situația în care foarte multe persoane nu vor putea să le plătească”, a declarat Vasilescu.

Edilul a prezentat situația veniturilor din Craiova, unde estimările inițiale privind încasările suplimentare au fost de peste 250 de milioane de lei.

„La Craiova am făcut un calcul. Din dublarea taxelor ar fi trebuit să încasăm undeva peste 250 de milioane de lei. La ora actuală, în plus față de anul trecut, sunt doar 5 milioane de lei. De ce? Pentru că se plătesc taxe mai mari, dar sunt mai puține persoane care le achită, în mare parte pentru că nu au de unde”, a afirmat primarul.

Vasilescu a atras atenția asupra dificultăților întâmpinate de pensionarii cu venituri reduse, pentru care plata impozitelor majorate poate deveni o povară greu de suportat.

„Unei persoane care are o pensie de 2.000 de lei îi e aproape imposibil să plătească aceste impozite deja majorate. Este realmente o problemă și nu știu dacă se mai poate renegocia, pentru că au fost negocieri succesive, și prin PNRR, și anul trecut de către ministrul Finanțelor”, a continuat aceasta.

Lia-Olguța Vasilescu a contestat și felul în care au fost negociate unele dintre angajamentele fiscale asumate de România prin PNRR. În opinia sa, efectele sociale ale anumitor măsuri nu au fost evaluate corespunzător.

„Din păcate s-a negociat prost. S-a negociat prost PNRR-ul, și nu numai aici, în foarte multe situații. Aduceți-vă aminte cum băgaseră pensiile la 9,4% din PIB, ca să nu se mai poată actualiza cu rata inflației măcar timp de 50 de ani”, a declarat primarul.

Aceasta a susținut că angajamentele asumate de guvernele anterioare au contribuit la creșterea poverii fiscale asupra populației.

„Astea sunt chestiuni pe care și le-a asumat România în niște guvernări care probabil nu s-au gândit că vom ajunge să plătim foarte mult mai mult decât e cazul”, a adăugat Vasilescu.

În timpul interviului a fost discutată și posibilitatea eliminării impozitului pentru prima locuință, eventual pentru proprietățile cu o suprafață de până la 70 de metri pătrați.

Inițial, Lia-Olguța Vasilescu s-a arătat sceptică în privința compatibilității unei asemenea măsuri cu angajamentele europene.

„Mi-e teamă că, în tot ceea ce înseamnă prevederile Uniunii Europene, ar fi imposibil așa ceva”, a declarat primarul.

După ce a fost invocat exemplul Italiei, unde există forme de scutire pentru locuința principală, edilul a admis că soluția ar putea fi analizată. Ea a subliniat însă că administrațiile locale ar trebui să primească fonduri compensatorii pentru a acoperi pierderile de venituri.

„Da, nu știam. Se poate, numai că statul trebuie să compenseze la nivel local lipsa de venituri, altfel nu mai încasează localitățile nimic”, a afirmat Vasilescu.

Primarul Craiovei a criticat transferul unor resurse financiare de la administrațiile locale către bugetul central. Potrivit acesteia, măsura a redus fondurile disponibile pentru serviciile publice și pentru cheltuielile curente ale localităților.

„Sunt multe idei, dar cred că, nu numai că nu s-a întâmplat anul acesta, dar bugetele locale au fost jefuite. Am mai spus lucrul acesta. De exemplu, de la Craiova s-au luat 10 milioane de euro din buget, care au ajuns la bugetul statului”, a declarat edilul.

Vasilescu susține că suma retrasă de la administrațiile locale la nivel național s-ar ridica la aproximativ 3 miliarde de lei. Ea a criticat și faptul că o parte din bani ar fi fost ulterior direcționată către Primăria Capitalei.

„În total, de la administrația publică locală s-au luat 3 miliarde de lei. Dacă ne gândim că un miliard și jumătate a fost direcționat apoi către Primăria Bucureștiului, chiar nu este în regulă să iei de la amărâtul dintr-o comună, care nu are să-și plătească iluminatul stradal, ca să dai la cea mai bogată primărie din România. Chiar nu e ok”, a afirmat Lia-Olguța Vasilescu.