Trecerea la impozitarea locuințelor în funcție de valoarea de piață ar putea schimba semnificativ sumele plătite de proprietari, fără să aducă însă o creștere comparabilă a veniturilor bugetare totale. O simulare realizată de Adrian Vascu, senior partner Veridio, arată că aplicarea unei cote de 0,1% din valoarea de piață ar majora cu aproximativ 4% încasările estimate pentru locuințele din zona A a localităților analizate, prin extrapolare la nivel național.

Efectele ar fi însă diferite de la o localitate la alta. În unele comune și localități periurbane, impozitele estimate ar putea crește de peste două ori, în timp ce în orașe precum Constanța, Oradea, Ploiești și Galați ar putea scădea.

Simularea evaluatorului pornește de la aplicarea unei cote de impozitare de 0,1% asupra valorii de piață a locuințelor. Pentru proprietățile din zona A a localităților incluse în eșantion, rezultatul extrapolat la nivel național indică o creștere de aproximativ 4% a încasărilor estimate.

„Dacă impozitul s-ar calcula la 0,1% din valoarea de piață, încasările extrapolate la nivelul întregii țări pentru locuințe din zona A a fiecărei localități din eșantion ar crește cu circa 4%. Atât”, a transmis Adrian Vascu.

Estimarea se bazează pe valori medii ale locuințelor și pe impozitele actuale din localitățile analizate. Nu reprezintă un calcul oficial al impactului bugetar pentru toate proprietățile rezidențiale din România.

Potrivit evaluatorului, principala consecință a unei asemenea schimbări ar fi redistribuirea sarcinii fiscale între localități. În zonele în care impozitele actuale sunt ridicate în raport cu valorile de piață, acestea ar putea scădea. În localitățile unde taxele sunt mici în comparație cu valoarea proprietăților, impozitele ar putea crește.

Cele mai mari majorări estimate apar în unele localități periurbane, unde valorile proprietăților sunt ridicate în raport cu impozitele plătite în prezent.

În această categorie, Adrian Vascu a inclus Tunari, Baciu, Ștefăneștii de Jos, Florești, Smeura, Apahida, Sânpetru, Agigea, Giroc, Șelimbăr, Lunca Cetățuii, Dobroești, Fundeni, Valea Lupului, Bucovăț, Chiajna, Rediu, Moșnița Veche, Dumbrăvița, Cristian, Dudu, Roșu, Valea Adâncă și Moșnița Nouă.

În aceste localități, aplicarea cotei de 0,1% asupra valorii de piață ar putea conduce, potrivit simulării, la majorări de peste 100% ale impozitului estimat.

Rezultatele nu indică însă automat cât ar urma să plătească fiecare proprietar. Calculul folosește valori medii, iar situația individuală depinde de valoarea de piață a locuinței și de impozitul achitat în prezent.

O altă categorie cuprinde localitățile în care simularea indică majorări ale impozitelor, fără ca acestea să ajungă la dublul nivelului actual.

Lista include toate cele șase sectoare ale Bucureștiului, precum și Cluj-Napoca, Brașov, Timișoara, Iași, Sibiu și Craiova.

În aceeași categorie se mai regăsesc Sâncraiu de Mureș, Șcheia, Berceni, Sântandrei, Pielești, Lumina, Voluntari, Otopeni, Sinaia, Buzău, Bușteni, Popești-Leordeni, Bragadiru, Caracal, Mamaia, Alexandria și Cisnădie.

Conform estimărilor prezentate de Vascu, proprietarii din aceste localități ar putea plăti impozite mai mari dacă s-ar aplica o cotă uniformă de 0,1% din valoarea de piață, însă creșterile procentuale ar fi mai mici decât cele estimate în prima categorie.

Simularea indică și localități în care trecerea la impozitarea în funcție de valoarea de piață ar putea duce la reducerea impozitelor.

Printre orașele menționate se numără Constanța, Oradea, Ploiești, Galați, Arad, Pitești, Târgu Mureș, Baia Mare, Alba Iulia, Târgu Jiu, Tulcea, Suceava, Bacău, Botoșani, Brăila, Satu Mare, Deva, Reșița, Focșani, Râmnicu Vâlcea, Piatra Neamț, Zalău și Drobeta-Turnu Severin.

Lista cuprinde și Năvodari, Miercurea Ciuc, Fetești, Slatina, Ghimbav, Topoloveni, Pașcani, Odorheiu Secuiesc, Aiud, Luduș, Gherla, Buftea, Săcele, Câmpia Turzii, Târgoviște, Mioveni, Codlea, Turda, Cernavodă, Vaslui, Sfântu Gheorghe, Slobozia, Târgu Neamț, Călărași, Bistrița, Bârlad, Onești, Roman, Câmpina, Rădăuți, Sebeș, Curtea de Argeș, Giurgiu, Mangalia, Făgăraș, Sighișoara, Mediaș, Hunedoara și Petroșani.

Încadrarea acestor localități se referă la rezultatele simulării și nu înseamnă că impozitele tuturor proprietăților din fiecare oraș ar urma să scadă.

Adrian Vascu recomandă proprietarilor să compare impozitul achitat în 2026 cu suma care ar rezulta din aplicarea unei cote de 0,1% la valoarea de piață a locuinței.

La această cotă, exemplele de calcul sunt:

-Pentru o locuință evaluată la 100.000 de euro, impozitul ar fi de 100 de euro pe an;

-Pentru o locuință de 200.000 de euro, suma ar ajunge la 200 de euro pe an;

-Pentru o locuință de 300.000 de euro, impozitul ar fi de 300 de euro pe an;

Aceste valori sunt exemple matematice pentru scenariul analizat, nu impozite stabilite printr-o nouă reglementare.

Evaluatorul le-a recomandat celor care cunosc prețurile actuale ale locuințelor din localitățile incluse în analiză să facă propria comparație cu impozitul plătit în 2026. Verificarea poate arăta dacă rezultatele bazate pe valorile medii se potrivesc și în cazul unor proprietăți concrete.

În opinia lui Adrian Vascu, modificarea sistemului de impozitare nu ar trebui să urmărească doar majorarea veniturilor autorităților locale, ci și reducerea diferențelor dintre impozitele plătite pentru locuințe cu valori de piață comparabile.

„Se impune însă ca schimbarea să nu mai urmărească doar creșteri de bani la buget, ci în primul rând să asigure o reașezare echitabilă a impozitului pe toate localitățile din România”, a transmis evaluatorul.

Acesta consideră că echitatea fiscală ar trebui urmărită atât între localități, cât și între proprietarii din aceeași localitate.