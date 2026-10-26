Deficitul bugetar al României s-a redus cu 24,17 miliarde de lei în primele nouă luni ale anului 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor anunțate de Ministerul Finanțelor.

În intervalul ianuarie-septembrie 2025, diferența dintre veniturile și cheltuielile statului era de 102,47 miliarde de lei, reprezentând 5,31% din PIB. Anul acesta, deficitul a coborât la 78,3 miliarde de lei, respectiv 3,81% din PIB.

Reducerea este de peste 23,5% în termeni nominali și de 1,5 puncte procentuale ca pondere în PIB.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că rezultatele indică o reducere a dezechilibrului bugetar față de anul trecut.

„Execuția bugetară la nouă luni confirmă că suntem în direcția corectă în procesul de consolidare fiscal-bugetară. Am redus deficitul cu 1,5 puncte procentuale din PIB față de anul trecut, adică cu peste 24 de miliarde de lei”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Bugetul general consolidat a înregistrat venituri totale de 522,69 miliarde de lei în primele nouă luni din 2026. Suma este cu 11,9% mai mare decât cea colectată în perioada corespunzătoare a anului trecut.

O creștere importantă a fost înregistrată la TVA. Încasările nete din această taxă au totalizat 118,27 miliarde de lei, cu 24,8% peste nivelul din 2025. Potrivit Ministerului Finanțelor, majorarea a fost influențată de modificarea cotelor de TVA prin Legea nr. 141/2025. Încasările brute au crescut cu 21,4%, în timp ce rambursările de TVA au fost cu 8,2% mai mari.

Veniturile dinimpozitul pe salarii și venit au ajuns la 47,27 miliarde de lei, după un avans de 7,8%. În această categorie, încasările din impozitul pe dividende au crescut cu 15,7%, iar cele aferente Declarației unice, cu 18,5%.

Contribuțiile de asigurări au adus la buget 165,40 miliarde de lei, cu 6,8% mai mult decât în primele nouă luni din 2025. Totodată, statul a colectat 30,13 miliarde de lei din impozitul pe profit, în creștere cu 8,7%.

Veniturile provenite din accize au totalizat 36,55 miliarde de lei, cu 2,4% peste nivelul de anul trecut. În schimb, încasările nefiscale s-au redus cu 6,8%, până la 38,32 miliarde de lei. Sumele primite de la Uniunea Europeană sub formă de rambursări pentru plățile efectuate și donații au însumat 48,95 miliarde de lei, în creștere cu 39,8%.

Cheltuielile totale ale bugetului general consolidat au ajuns la 601 miliarde de lei în perioada ianuarie-septembrie 2026, cu 5,5% mai mult decât în intervalul similar din 2025. Raportate la PIB, acestea au înregistrat însă o reducere de la 29,5% la 29,2%.

Cheltuielile de personal au totalizat 122,25 miliarde de lei, cu 4,43 miliarde de lei sub nivelul de anul trecut.

Ministerul Finanțelor a explicat reducerea prin limitarea unor cheltuieli salariale în sectorul public și diminuarea anumitor sporuri acordate unor categorii de bugetari, măsuri aplicate în perioada 2025-2026.

În schimb, plățile pentru bunuri și servicii au crescut cu 9,4%, ajungând la 77,70 miliarde de lei. Evoluția a fost determinată de majorarea cheltuielilor din domeniul sănătății.

O creștere a fost înregistrată și în cazul cheltuielilor cu dobânzile, care au ajuns la 50,63 miliarde de lei în primele nouă luni ale anului.

Comparativ cu aceeași perioadă din 2025, statul a plătit cu 10,69 miliarde de lei mai mult pentru dobânzi. Aceste cheltuieli au reprezentat 2,5% din PIB.

Plățile pentru asistență socială au însumat 187,93 miliarde de lei, valoare apropiată de cea consemnată în primele nouă luni ale anului trecut.

În această categorie au fost incluse și sumele utilizate pentru compensarea facturilor la energia electrică și gazele naturale.

Cheltuielile destinate investițiilor au ajuns la 107,77 miliarde de lei în perioada ianuarie-septembrie 2026.

În primele nouă luni din 2025, valoarea acestora fusese de 82,61 miliarde de lei. Diferența este de 25,154 miliarde de lei în plus față de anul trecut. Potrivit Ministerului Finanțelor, proiectele susținute din fonduri europene și prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), inclusiv componenta de împrumut, au reprezentat 65,6% din totalul plăților pentru investiții.

Sumele achitate pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei 2021-2027 și din PNRR au fost cu 23,75 miliarde de lei mai mari decât în intervalul similar din 2025. Creșterea procentuală a fost de 48,8%. Această majorare a compensat reducerea investițiilor realizate din surse naționale.

Ministerul Finanțelor a explicat că scăderea finanțărilor naționale a fost influențată de plățile excepționale efectuate la începutul anului 2025 pentru acoperirea unor obligații restante din programele naționale de investiții și din alte categorii de cheltuieli. Totodată, până la finalul lunii septembrie 2026, au fost efectuate plăți de 6,337 miliarde de lei pentru cheltuieli aferente planului SAFE.