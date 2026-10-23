Premierul Luca Niculescu a convocat o reuniune de evaluare cu miniștrii responsabili de îndeplinirea jaloanelor restante din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), avertizând că România are la dispoziție un interval foarte scurt pentru respectarea angajamentelor și evitarea pierderii fondurilor europene.

Anunțul a fost făcut vineri, la începutul ședinței extraordinare de Guvern. Șeful Executivului a precizat că întâlnirea cu miniștrii va avea loc imediat după încheierea ședinței și va urmări identificarea responsabilităților și accelerarea măsurilor necesare pentru îndeplinirea obiectivelor asumate de România.

„Avem termene foarte, foarte strânse. Nu ne putem permite să pierdem bani europeni din cauza unor întârzieri, din cauza lipsei de coordonare”, a declarat premierul.

Niculescu a subliniat că obiectivul său este ca România să încaseze toate fondurile pe care le mai poate obține prin PNRR, în condițiile în care acestea sunt destinate finanțării unor proiecte de investiții în mai multe domenii esențiale.

„Obiectivul meu este foarte clar: să salvăm fiecare euro pe care România îl mai poate încasa prin PNRR, pentru că sunt bani care înseamnă investiții în spitale, în școli, în infrastructură, în modernizarea acestui stat”, a afirmat șeful Guvernului.

Premierul a insistat și asupra necesității unei repartizări clare a responsabilităților în cadrul ministerelor implicate. Potrivit acestuia, fiecare ministru trebuie să cunoască exact măsurile pe care trebuie să le implementeze, persoanele responsabile și timpul disponibil pentru îndeplinirea angajamentelor.

„Vreau ca fiecare ministru să știe exact ce are de făcut și cine răspunde pentru îndeplinirea angajamentelor și cât de rapid pot fi făcute aceste angajamente”, a declarat Niculescu, reiterând că termenul rămas este foarte scurt.

Reuniunea are loc în contextul presiunii asupra autorităților de a finaliza reformele și investițiile asumate prin PNRR. Respectarea jaloanelor și a termenelor aferente este esențială pentru accesarea fondurilor europene, iar întârzierile sau lipsa coordonării pot pune în pericol sumele pe care România le mai poate primi.

Deocamdată, declarațiile premierului nu precizează ce jaloane vor fi analizate cu prioritate, ce ministere înregistrează cele mai mari întârzieri sau ce măsuri concrete vor fi luate în urma evaluării.