Platforma de streaming SkyShowtime, prezentă în peste 20 de piețe europene, inclusiv în România, își va închide porțile la finalul anului 2027. Anunțul oficial a fost transmis miercuri angajaților de către consiliul de administrație al companiei. Odată cu această restructurare majoră, directorul general Monty Sarhan își va încheia mandatul la conducerea serviciului, potrivit informațiilor publicate de The Hollywood Reporter.

Dispariția brandului nu înseamnă și pierderea conținutului pentru telespectatori. Titluri de succes precum "Mobland", "Dexter", "Yellowstone" sau "Tulsa King" urmează să fie integrate în noua ofertă de streaming creată în urma tranzacției Skydance, mai exact pe platformele Paramount+ și HBO Max.

Lansat în anul 2021 printr-un parteneriat între Comcast și fosta companie ViacomCBS (redenumită ulterior Paramount Global după fuziunea coordonată de Shari Redstone), serviciul SkyShowtime a fost gândit ca un agregator masiv de divertisment. Catalogul său a reunit peste 10.000 de ore de filme și seriale provenite de la studiouri și rețele majore precum Showtime, Nickelodeon, Paramount Pictures, Paramount+ Originals, Sky Studios, Universal Pictures și Peacock.

În perioada lansării, piața globală de streaming traversa o etapă de expansiune agresivă, însă mișcările corporative recente ale celor doi acționari au schimbat radical calculele economice pentru această asociere. Deși pachetele integrate de conținut rămân o prioritate în industrie, alianțele dintre marile grupuri media se reconfigurează.

Pe de o parte, conducerea Comcast, reprezentată de co-directorii executivi Brian Roberts și Mike Cavanagh, a anunțat în luna iunie un plan de scindare a gigantului în două companii separate. Divizia de conținut, care include NBCUniversal și Sky, va fi desprinsă de segmentul de telecomunicații și conectivitate, o mutare ce se va finaliza anul viitor și va produce efecte în lanț pe piața media globală.

Pe de altă parte, partenerul din acest proiect a trecut prin transformări și mai profunde. După ce a devenit Paramount Global, compania a fuzionat cu Warner Bros. Discovery sub controlul grupului Skydance, condus de David Ellison. În urma acestei consolidări masive, brandul Showtime, odinioară principalul competitor al HBO, a dispărut complet din lista celor câteva zeci de mărci păstrate în portofoliul Skydance.

Prin reunirea bazelor de utilizatori ale serviciilor HBO Max și Paramount+, grupul Skydance a ajuns la un total de 203 milioane de abonați la nivel mondial. Această cifră plasează noua entitate în liga superioară a industriei de divertisment, permițându-i să concureze direct cu liderii pieței, precum Netflix, Amazon Prime Video și Disney+.

Primele semnale privind viitorul incert al SkyShowtime au apărut încă din luna septembrie, când consiliul de administrație a informat echipa despre demararea unei "analize a opțiunilor strategice". La acea vreme, directorul Monty Sarhan le-a transmis angajaților că platforma adunase deja "câteva milioane de abonaţi" și că are potențialul "să se ridice la nivelul celor mai consacraţi jucători de pe piaţă". Decizia finală presupune însă o perioadă de tranziție de un an, la capătul căreia operațiunile vor fi oprite complet.

Până la închiderea efectivă, serviciul va continua să funcționeze fără întreruperi pentru utilizatorii actuali, în timp ce compania negociază procedurile de reorganizare cu personalul din fiecare țară.

"Între timp, SkyShowtime îşi continuă activitatea în mod normal pentru membrii noştri. Consultările cu angajaţii sunt în curs de desfăşurare, în conformitate cu cerinţele locale, iar calendarul şi procedura pot varia de la o ţară la alta. Dorim să vă mulţumim fiecăruia dintre voi pentru munca depusă, profesionalismul şi dedicarea faţă de SkyShowtime şi membrii săi. Vă suntem recunoscători pentru contribuţiile voastre şi vă vom ţine la curent pe măsură ce vom avansa", se arată în mesajul companiei către angajaţi.