Actorul Vlad Zamfirescu, în vârstă de 52 de ani, a anunțat că demisionează din funcția de director interimar al Teatrului „Lucia Sturdza Bulandra” din București, după șase ani și jumătate la conducerea instituției. Decizia a fost făcută publică printr-un mesaj postat pe Facebook, în care actorul a vorbit despre activitatea sa și le-a mulțumit colegilor.

Vlad Zamfirescu a decis să renunțe la conducerea Teatrului Bulandra, considerând că a venit momentul să încheie această etapă profesională. Actorul a recunoscut că hotărârea nu a fost una ușoară și a făcut referire la dificultățile, responsabilitățile și realizările din perioada în care s-a aflat la conducerea instituției.

„După şase ani şi jumătate în care am avut onoarea de a conduce Teatrul Bulandra, am hotărât că a venit momentul să închei acest capitol al vieţii mele profesionale şi să las loc unui nou început. Nu este o decizie uşoară. Au fost ani intenşi, adesea dificili, cu provocări şi responsabilităţi, dar şi cu multe bucurii, împliniri şi momente care m-au făcut să simt cât de norocos sunt să fac parte din această familie", a scris el pe Facebook.

În mesajul publicat, actorul a vorbit despre spectacolele realizate în această perioadă, despre reacțiile publicului și despre colaborarea cu echipa teatrului. El a recunoscut că nu toate proiectele au avut rezultatele așteptate și și-a asumat responsabilitatea pentru lucrurile care ar fi putut fi gestionate mai bine.

Totodată, Vlad Zamfirescu le-a mulțumit actorilor care l-au susținut pentru ocuparea funcției, dar și angajaților din departamentele tehnic și administrativ.

„Privesc în urmă cu emoţie şi la tot ceea ce am reuşit să construim împreună. Cred că am adus pe scenă spectacole bune, necesare, importante care s-au bucurat de săli pline de aplauze şi aprecierea publicului. Am crescut împreună, am depăşit obstacole şi am reuşit să ducem teatrul nostru mai departe, cu grijă pentru ceea ce reprezintă şi cu încredere în ceea ce poate deveni. Nu toate ne-au ieşit aşa cum ne-am dorit, iar pentru ceea ce putea fi făcut mai bine, responsabilitatea este a mea.

Dar cred că putem privi cu bucurie la aceşti ani şi la tot ceea ce am reuşit împreună. Le mulţumesc din suflet colegilor actori care, în urmă cu şase ani şi jumătate, au avut încredere în mine, m-au propus şi m-au susţinut pentru această funcţie. Am încercat, în fiecare zi, să fiu la înălţimea încrederii pe care mi-au acordat-o. Vă port aceeaşi preţuire şi dragoste ca întotdeauna. Mulţumesc, deopotrivă, colegilor din echipa tehnică şi administrativă, pentru dăruirea, profesionalismul şi implicarea lor. Nimic din ceea ce am realizat nu ar fi fost posibil fără voi. Fiecare reuşită a teatrului este, înainte de toate, reuşita oamenilor săi".

Reprezentanții Teatrului Bulandra au transmis un mesaj de mulțumire pentru activitatea desfășurată de Vlad Zamfirescu în cei șase ani și jumătate în care s-a aflat la conducerea instituției.

„Îţi mulţumim, Vlad Zamfirescu, pentru toţi aceşti ani, pentru implicare şi pentru tot ce ai dăruit Teatrului Bulandra. Privim cu recunoştinţă la drumul parcurs împreună! Ne revedem, cu drag, pe scenă!", a transmis echipa Teatrului Bulandra.