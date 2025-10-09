HBO Max scumpește abonamentele. Câți bani vor fi nevoiți să dea abonații

Abonații HBO Max din România vor plăti mai mult pentru serviciul de streaming începând din luna noiembrie. Compania a trimis deja notificări oficiale utilizatorilor, anunțând o creștere semnificativă a prețului abonamentului lunar și anual, care intră în vigoare după 12 noiembrie 2025.

Potrivit comunicatului transmis abonaților, tariful lunar pentru HBO Max va crește de la 49,99 lei la 60,99 lei, în timp ce planul anual va fi majorat de la 499,90 lei la 600 de lei.

Reprezentanții platformei nu au oferit detalii suplimentare despre motivele concrete ale scumpirii, însă decizia fusese anticipată de publicația economică Quartz, care scria încă din septembrie că grupul Warner Bros. Discovery intenționează să ajusteze prețurile în mai multe regiuni, considerând că serviciul fusese „subevaluat” față de costurile reale de producție și distribuție.

Astfel, România se alătură listei de piețe europene unde tarifele pentru serviciile de streaming cresc, pe fondul investițiilor tot mai mari în conținut original și în dezvoltarea tehnologică a platformei.

Creșterea prețului vine însă într-un moment în care abonații pasionați de universul DC Comics reclamă lipsa mai multor filme clasice din catalogul HBO Max. În timp ce producțiile recente, precum „Superman” (2025) sau „Aquaman and the Lost Kingdom” (2023), sunt disponibile, multe titluri de referință din anii ’80, ’90 și 2000 lipsesc complet din oferta locală.

Printre filmele DC indisponibile în România se numără „Batman” (1989), „Batman Returns” (1992), „Catwoman” (2004) sau „Wonder Woman” (2017). În schimb, abonații pot urmări trilogia „The Dark Knight” a lui Christopher Nolan, filmele cu Superman interpretate de Christopher Reeve și Henry Cavill, precum și producțiile mai recente „Justice League” (în ambele versiuni) și „Wonder Woman 1984”.

Pentru titlurile lipsă, fanii au la dispoziție alte platforme, precum Rakuten TV sau Netflix, unde unele dintre aceste filme pot fi vizionate contra cost. Pe Rakuten, de exemplu, prețul unei închirieri pornește de la 9,99 lei, iar achiziția permanentă a unui titlu poate depăși 44,90 lei.

Un pasionat care dorește să vizioneze toate filmele DC disponibile online în România trebuie să combine mai multe servicii de streaming. Calculul este simplu:

Abonamentul HBO Max costă acum 49,99 lei, iar din noiembrie 60,99 lei.

Patru filme importante pot fi accesate doar pe Rakuten, ceea ce adaugă aproximativ 40 de lei la nota de plată.

Rezultatul: un cost total de aproximativ 100 de lei pentru o lună în care cineva dorește să revadă întreg universul DC. Suma ar putea crește și mai mult dacă utilizatorul alege și alte platforme, precum Netflix sau Amazon Prime Video, pentru titluri secundare sau seriale animate.

Fanii animațiilor DC din anii 2000 nu sunt nici ei avantajați. Serialul „Justice League” (2001) este disponibil doar parțial pe Netflix, în timp ce seria „Teen Titans” (2003) lipsește complet din oferta platformelor din România.

Pentru a accesa aceste producții, unii utilizatori apelează la servicii VPN care permit conectarea la catalogul american HBO Max — însă această metodă implică costuri suplimentare și riscuri legale, deoarece poate încălca termenii de utilizare ai platformei.

Pe o piață unde concurența dintre serviciile de streaming este tot mai acerbă, HBO Max trebuie să convingă abonații că merită costurile suplimentare. În prezent, Netflix oferă planuri cu prețuri între 6 și 13,99 euro, în funcție de calitatea imaginii, iar Amazon Prime Video rămâne cea mai ieftină opțiune, la aproximativ 20 de lei pe lună.

Rămâne de văzut dacă majorarea tarifelor va fi însoțită și de extinderea catalogului de conținut — o cerință tot mai frecventă din partea fanilor, care își doresc acces complet la toate filmele și serialele produse de studiourile DC și Warner Bros.