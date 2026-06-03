Un elicopter al Marinei Regale britanice s-a prăbușit miercuri dimineață pe un câmp din comitatul Devon, în sud-vestul Angliei, potrivit Sky News.

Serviciile de urgență și forțele de ordine au intervenit imediat la locul accidentului, iar zona a fost izolată pentru desfășurarea operațiunilor de intervenție și investigare.

Incidentul s-a produs în apropierea localității Sourton Down, lângă orașul Okehampton. Ministerul britanic al Apărării a confirmat că aeronava implicată aparținea Marinei Regale.

Până la acest moment, autoritățile nu au oferit informații despre starea echipajului și nici despre cauzele care au dus la prăbușire.

Poliția din Devon și Cornwall a anunțat că mai multe echipaje de intervenție au fost trimise la locul accidentului imediat după producerea incidentului.

„Incidentul este în desfășurare și vom oferi mai multe informații pe măsură ce le vom primi”, a transmis un purtător de cuvânt al poliției locale.

Pentru a permite accesul echipelor de intervenție și desfășurarea investigațiilor, mai multe drumuri din zonă au fost închise temporar. Restricțiile de trafic afectează inclusiv unele conexiuni către principalele artere rutiere din regiune.

La scurt timp după apariția informațiilor despre accident, Ministerul britanic al Apărării a confirmat că aeronava implicată este un elicopter al Marinei Regale.

Instituția nu a oferit detalii suplimentare despre tipul elicopterului, numărul persoanelor aflate la bord sau eventualele victime. De asemenea, autoritățile nu au precizat dacă aeronava participa la un exercițiu militar sau efectua o misiune operațională în momentul producerii accidentului.

Accidentul s-a produs într-o zonă cu o puternică prezență militară aeronavală. În apropierea locului incidentului se află două dintre cele mai importante baze aeriene ale Marinei Regale britanice.

#RN Royal Navy - Fleet Air Arm AgustaWestland Merlin HC.4 1x#43C06E ZJ119 - SWORD 02 (??) Reported by @SkyNews, the Ministry of Defence have confirmed a Royal Navy helicopter has crashed in a field near Sourton in Devon. The last aircraft to track in the area was ZJ119 as… pic.twitter.com/m8QTtbT7sI — Armchair Admiral 🇬🇧 (@ArmchairAdml) June 3, 2026

Baza RNAS Culdrose este considerată una dintre cele mai mari baze de elicoptere militare din Europa și reprezintă un centru esențial pentru operațiunile aeronavale britanice.

Tot în sud-vestul Angliei se află și baza RNAS Yeovilton, care găzduiește peste 100 de aeronave și are un rol important în pregătirea și desfășurarea misiunilor Marinei Regale.

Autoritățile britanice au început o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului. Specialiști din domeniul aviației militare și reprezentanți ai Ministerului Apărării urmează să analizeze datele disponibile pentru a determina cauzele prăbușirii.

Până la finalizarea investigației, informațiile privind starea echipajului și eventualele consecințe ale accidentului rămân limitate.

Prăbușirea elicopterului Marinei Regale în Devon a declanșat o amplă intervenție a autorităților britanice și o anchetă oficială. În lipsa unor informații suplimentare despre echipaj și cauzele incidentului, investigația aflată în desfășurare va fi esențială pentru clarificarea circumstanțelor accidentului.