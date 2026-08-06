Phil Collins a dezvăluit că a fost la un pas de moarte în 2024, după ce a suferit complicații grave de sănătate cauzate de consumul de alcool. Artistul britanic a povestit, într-un interviu acordat publicației The Times, că a ajuns în stare critică într-un spital din Elveția, iar familia sa a fost chemată pentru a-și lua rămas-bun.

Muzicianul, cunoscut atât pentru cariera solo, cât și ca solist al trupei Genesis, spune că a fost internat inițial la sfârșitul anului 2023 pentru tratarea dependenței de alcool.

După externare, starea sa s-a agravat rapid, iar medicii au decis să îl readmită și să îl transfere la terapie intensivă. Collins susține că a fost în mare parte inconștient în acea perioadă și nu a realizat cât de gravă era situația.

În interviul acordat publicației britanice, Phil Collins a descris momentele dramatice prin care a trecut și a explicat că rinichii și alte organe au început să cedeze.

„Rinichii mei cedau, organele pur și simplu încetau să mai funcționeze. Oamenii veneau să-și ia rămas-bun. Dar eu nu-mi amintesc că au venit. Nu aveam nicio idee că se întâmpla asta. Toți se temeau că nu mă vor mai vedea niciodată. Totul s-ar fi putut termina îngrozitor”, a declarat artistul pentru The Times.

Cei cinci copii ai săi au fost chemați de urgență la spital, convinși că tatăl lor se afla în ultimele clipe de viață. Collins a povestit că medicii și familia au fost nevoiți să ia în calcul inclusiv decizia privind menținerea sa în viață cu ajutorul aparatelor.

„Au existat discuții despre dacă să fiu sau nu menținut în viață cu aparatele”, a mărturisit muzicianul.

Artistul spune că se consideră extrem de norocos că a supraviețuit acelei perioade critice și subliniază că experiența i-a schimbat complet viața.

„Am fost foarte norocos că am trecut peste asta. Inutil să mai spun că de atunci nu am mai băut niciun strop de alcool”, a adăugat el.

Phil Collins a vorbit în repetate rânduri despre dificultățile medicale cu care s-a confruntat. Problemele sale de sănătate au afectat inclusiv activitatea artistică și au contribuit la retragerea treptată de pe scenă.

La începutul anului 2026, într-un interviu pentru BBC Two, artistul a dezvăluit că a trecut prin cinci intervenții chirurgicale la genunchi. Aceste operații s-au adăugat altor probleme fizice care i-au limitat mobilitatea și capacitatea de a susține concerte.

Cu toate acestea, într-un interviu mai recent acordat emisiunii BBC Breakfast, Collins a transmis un mesaj optimist despre starea sa actuală.

„Sunt mai sănătos acum decât am fost de foarte mult timp”, a spus el, adăugând că se gândește tot mai des la posibilitatea de a reveni în studioul de înregistrări.

Artistul a mărturisit că ia în calcul o eventuală întoarcere în muzică.

„M-aș gândi la asta. Îmi spun mereu că ar trebui să cobor din nou în studioul meu de acasă”, a declarat Phil Collins.

Phil Collins este unul dintre cei mai apreciați muzicieni britanici ai ultimelor decenii. Ca solist al trupei Genesis și ulterior în cariera solo, a lansat numeroase piese devenite clasice și a câștigat premii importante în industria muzicală.

În ultimii ani, însă, problemele de sănătate au fost mai vizibile decât activitatea sa artistică. Dezvăluirile făcute acum oferă o imagine asupra gravității situației prin care a trecut și explică de ce artistul a lipsit o perioadă îndelungată din viața publică.

Potrivit propriilor declarații, recuperarea sa continuă, iar renunțarea la alcool reprezintă unul dintre cele mai importante momente din acest proces.