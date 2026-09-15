De ce se pune cretă în sertare și cutii. O întrebuințare mai puțin cunoscută

O simplă bucată de cretă albă poate avea o întrebuințare neașteptată în casă. În loc să fie păstrată doar pentru scris, aceasta poate fi pusă în sertarul cu tacâmuri sau în cutia cu bijuterii, mai ales atunci când în interior sunt obiecte din argint sau argintate. Explicația are legătură cu umezeala, unul dintre factorii care pot favoriza deteriorarea aspectului metalelor în timp.

Trucul nu presupune niciun procedeu complicat. Creta se așază pur și simplu într-un colț al sertarului sau al cutiei, fără să fie nevoie să intre în contact direct cu obiectele.

Spațiile închise precum sertarele și cutiile pot reține umezeală, mai ales dacă se află într-o încăpere în care umiditatea este ridicată. În cazul unor obiecte metalice, condițiile de depozitare pot influența felul în care acestea își păstrează aspectul.

Creta albă poate absorbi o parte din umezeala existentă în spațiul în care este depozitată. Efectul nu este comparabil cu cel al unui dezumidificator sau al pliculețelor special concepute pentru absorbția umidității, însă poate fi un mic ajutor într-un sertar sau într-o cutie închisă.

Trucul este relevant mai ales pentru obiectele din argint și cele argintate. Argintul se poate înnegri în timp în urma reacțiilor cu substanțele din aer, iar umiditatea ridicată poate accelera procesul.

Potrivit The Kitchn, păstrarea unei bucăți de cretă împreună cu obiectele din argint poate contribui la absorbția umezelii acumulate în spațiul de depozitare și, implicit, la reducerea condițiilor care favorizează pătarea acestora.

Nu trebuie umplut sertarul cu cretă. Una sau două bucăți sunt suficiente pentru a încerca metoda într-un spațiu mic.

Este însă preferabil ca bucata de cretă să nu stea direct peste bijuterii sau tacâmuri. Poate fi pusă într-un săculeț mic din material textil, într-o bucată de tifon sau pur și simplu într-un colț separat al cutiei. În acest fel, praful produs de cretă nu ajunge pe obiecte.

În cazul bijuteriilor, măsura este cu atât mai utilă dacă acestea sunt păstrate pentru perioade lungi și sunt purtate rar. Inelele, cerceii, brățările sau lanțurile din argint pot rămâne luni întregi într-o cutie, iar mediul în care sunt depozitate contează.

Creta trebuie înlocuită periodic, mai ales dacă observi că s-a umezit sau a devenit sfărâmicioasă. Nu există însă un interval universal, deoarece nivelul de umiditate diferă de la o locuință la alta.

Trucul este simplu și ieftin, dar nu poate împiedica în totalitate oxidarea sau înnegrirea metalelor.

În special în cazul bijuteriilor din argint, este important ca acestea să fie păstrate curate și uscate, de preferat separat unele de celelalte. Creta poate reprezenta doar o măsură suplimentară pentru reducerea umezelii dintr-un spațiu mic.

Nici tacâmurile obișnuite din inox nu au neapărat nevoie de acest truc. Metoda este mai interesantă pentru tacâmurile din argint sau argintate și pentru obiectele metalice care sunt sensibile la condițiile de depozitare.

Așadar, bucata de cretă uitată într-un sertar poate avea o utilizare complet diferită de cea pentru care a fost cumpărată. Nu face minuni, dar într-o cutie cu bijuterii sau într-un sertar în care sunt păstrate obiecte din argint poate ajuta la menținerea unui mediu ceva mai uscat, fără costuri și fără vreun efort special.