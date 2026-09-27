Tiramisu la pahar. Rețetă rapidă pentru un desert gata în câteva minute

Rețeta de tiramisu rapid la pahar este una dintre cele mai simple variante pentru cei care vor să pregătească un desert aspectuos fără să petreacă mult timp în bucătărie. Straturile de pișcoturi însiropate cu cafea, crema fină de mascarpone și pudra de cacao transformă câteva ingrediente obișnuite într-un desert potrivit atât pentru mesele în familie, cât și pentru musafiri.

Spre deosebire de tiramisu pregătit într-o tavă mare, varianta servită în pahare nu mai trebuie porționată înainte de servire. Fiecare persoană primește propria porție, iar straturile desertului rămân vizibile. În plus, rețeta poate fi pregătită din timp și păstrată la frigider până la momentul servirii.

Pentru aproximativ patru porții sunt necesare:

250 g mascarpone;

3 gălbenușuri;

70 g zahăr;

aproximativ 12 pișcoturi;

250-300 ml cafea;

cacao amară pentru decor;

opțional, puțin zahăr pentru cafea.

Cantitățile pot fi adaptate în funcție de dimensiunea paharelor și de numărul de straturi pe care vrei să le obții. O variantă asemănătoare de tiramisu la pahar este prezentată și de GialloZafferano, unde desertul este realizat din mascarpone, gălbenușuri, zahăr, pișcoturi, cafea și cacao.

Primul pas este prepararea cafelei. Aceasta trebuie lăsată să se răcească înainte de a fi folosită, deoarece cafeaua foarte fierbinte poate înmuia excesiv pișcoturile.

Separat, gălbenușurile se pun într-un bol împreună cu zahărul și se mixează până când compoziția devine mai deschisă la culoare și capătă o consistență cremoasă.

Mascarpone se adaugă treptat peste gălbenușuri. Crema se amestecă până când devine omogenă și suficient de densă pentru a forma straturi în pahare.

Este important ca mascarpone să nu fie mixat excesiv. Odată ce ingredientele s-au combinat și crema este netedă, aceasta poate fi folosită imediat pentru asamblarea desertului.

Pișcoturile se rup în bucăți potrivite dimensiunii paharelor. Fiecare bucată se trece rapid prin cafeaua răcită. Pișcoturile nu trebuie lăsate prea mult în lichid, deoarece absorb cafeaua foarte repede și pot deveni prea moi.

Pe fundul fiecărui pahar se pune primul strat de pișcoturi. Deasupra se adaugă un strat generos de cremă de mascarpone. Se continuă cu încă un strat de pișcoturi înmuiate în cafea și apoi cu un nou strat de cremă.

În funcție de înălțimea recipientului, pot fi realizate două sau chiar trei straturi. Ultimul strat trebuie să fie cel de cremă.

Peste crema de mascarpone se presară cacao amară. Dacă desertul urmează să fie servit imediat, cacaoa poate fi pusă în momentul asamblării. Pentru un aspect mai proaspăt, însă, o parte din cacao poate fi adăugată chiar înainte de servire.

Astfel, stratul de deasupra rămâne uniform și contrastează cu crema deschisă la culoare.

Pentru decor se mai pot folosi câteva firimituri de pișcot, fulgi de ciocolată sau ciocolată neagră rasă, fără a încărca prea mult desertul.

Chiar dacă este o rețetă rapidă, tiramisu la pahar devine mai bun după o perioadă scurtă de răcire.

Ideal este să stea la frigider cel puțin 30-60 de minute înainte de servire. În acest interval, crema se stabilizează, iar aromele de cafea, mascarpone și cacao se combină. Dacă ai timp, desertul poate fi pregătit și cu câteva ore înainte de masă.

Paharele se acoperă și se păstrează la frigider până în momentul servirii.

Unul dintre cele mai importante lucruri este consistența cremei. Mascarpone trebuie să fie suficient de rece, iar crema nu trebuie amestecată inutil după ce a devenit omogenă.

Și cantitatea de cafea folosită pentru pișcoturi contează. Dacă biscuiții sunt înmuiați prea mult, în partea de jos a paharului se poate acumula lichid, iar desertul își pierde textura. Pișcoturile trebuie doar trecute pentru câteva momente prin cafea, suficient cât să capete aroma caracteristică tiramisu.

Principalul avantaj al acestei rețete este modul de servire. Nu trebuie să tai tiramisu și nici să te preocupi dacă feliile își păstrează forma. Paharele pot fi pregătite individual, iar cantitatea de cremă și de pișcoturi poate fi ajustată pentru fiecare porție.

Este și o soluție practică atunci când ai musafiri, deoarece desertul poate fi pregătit înainte, pus direct la frigider și scos pe masă când este nevoie. În plus, paharele transparente lasă la vedere straturile de cremă, cafea și cacao și fac desertul să arate mai elaborat decât este în realitate.

Pentru această variantă nu este nevoie de alcool.

Cafeaua simplă este suficientă pentru a da pișcoturilor aroma specifică. Dacă desertul este pregătit și pentru copii sau pentru persoane care nu consumă cafeină, cafeaua obișnuită poate fi înlocuită cu una decofeinizată.

Restul pașilor rămân neschimbați.

Tiramisu la pahar poate fi făcut cu câteva ore înainte de masă, ceea ce îl transformă într-o alegere practică pentru zilele în care sunt pregătite mai multe feluri de mâncare.

După asamblare, paharele se acoperă și se păstrează la frigider.

Înainte de servire poate fi adăugat ultimul strat de cacao sau puțină ciocolată rasă.

Rezultatul este un desert rece, cremos și aromat, care păstrează elementele clasice ale tiramisu, dar este mult mai simplu de porționat și de prezentat.