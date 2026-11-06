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Jurnalistul Florin Pușcaș critică prezentarea celor doi judecători sancționați de CSM drept „eroi ai justiției”

Jurnalistul Florin Pușcaș critică prezentarea celor doi judecători sancționați de CSM drept „eroi ai justiției”CSM / sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Jurnalistul Florin Pușcaș critică, într-o postare pe Facebook, modul în care este prezentat public scandalul sancționării disciplinare a doi judecători de la Curtea de Apel Pitești, în dosarul fostului ministru Daniel Chițoiu.

De ce au fost sancționați cei doi judecători

Acesta susține că dezbaterea ar trebui să se concentreze asupra motivelor juridice ale sancțiunilor dispuse de Consiliul Superior al Magistraturii, nu asupra transformării magistraților în victime ale sistemului.

Cei doi judecători au fost sancționați disciplinar de CSM pentru „exercitarea funcției cu rea-credință”. Hotărârea nu este definitivă. Potrivit explicațiilor prezentate de Pușcaș, problema identificată de Consiliu nu ar fi condamnarea lui Daniel Chițoiu, ci argumentele folosite de magistrați la stabilirea pedepsei.

De ce i-a acuzat Inspecția Judiciară pe judecători

Jurnalistul afirmă că judecătorii ar fi luat în considerare, ca elemente în defavoarea inculpatului, demersuri procesuale ale apărării, precum cererile de recuzare și sesizările adresate Inspecției Judiciare. De asemenea, aceștia ar fi invocat nerecunoașterea vinovăției ca argument pentru agravarea pedepsei.

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În opinia lui Pușcaș, asemenea argumente ridică probleme serioase, întrucât inculpatul are dreptul să conteste actele și procedurile judiciare și nu poate fi obligat să contribuie la propria condamnare.

Daniel Chițoiu

Daniel Chițoiu. Sursă foto: Arhiva EVZ

Autorul postării subliniază că Daniel Chițoiu a fost condamnat definitiv pentru accidentul rutier în care două persoane și-au pierdut viața și precizează că sancționarea judecătorilor nu trebuie confundată cu contestarea vinovăției fostului ministru.

Critici pentru Claudiu Sandu

Pușcaș critică și intervențiile procurorului CSM Claudiu Sandu, care a vorbit despre o posibilă „dictatură” și a sugerat că sancționarea magistraților ar putea reprezenta o formă de răzbunare. Jurnalistul consideră că astfel de reacții mută atenția de la aspectele juridice ale cazului.

El avertizează că independența judecătorilor nu trebuie confundată cu lipsa răspunderii disciplinare și că exercitarea funcției judiciare nu poate fi în afara legii.

Totuși, sancțiunea aplicată celor doi magistrați nu este definitivă, iar legalitatea și temeinicia acesteia urmează să poată fi analizate în căile de atac prevăzute de lege.

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