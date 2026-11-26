Comisia Europeană a anunțat că platforma de comerț online Temu și-a asumat o serie de angajamente privind protecția consumatorilor, în urma unei investigații care a durat aproximativ doi ani. Modificările vor fi aplicate inclusiv în România și vor viza modul de afișare a reducerilor, taxelor și comisioanelor, eliminarea mesajelor care pun presiune asupra cumpărătorilor și combaterea recenziilor false.

Rețeaua de cooperare pentru protecția consumatorilor (CPC) a acceptat angajamentele formulate de compania chineză în urma negocierilor purtate cu autoritățile europene. Noile cerințe vor fi aplicate tuturor versiunilor site-ului și aplicației Temu disponibile în statele Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European.

Platforma va trebui să ofere informații mai clare despre modul în care sunt calculate calificativele acordate produselor prin sistemul de evaluare cu stele. Totodată, utilizatorii vor avea posibilitatea de a semnala mai ușor recenziile pe care le consideră suspecte.

Temu și-a început activitatea în 2022 și s-a extins rapid pe piețele internaționale, prin comercializarea produselor la prețuri reduse, campanii publicitare intensive, distribuirea cupoanelor și introducerea unor sisteme de recompensare a utilizatorilor.

Unele dintre metodele utilizate de platformele de comerț online sunt cunoscute sub denumirea de „dark patterns”. Acestea reprezintă modalități de configurare a interfețelor digitale care pot influența deciziile consumatorilor și îi pot determina să efectueze achiziții pe care altfel nu le-ar fi făcut.

Printre acestea se numără afișarea unor mesaje privind disponibilitatea limitată a produselor, prezentarea unor reduceri considerabile și utilizarea jocurilor prin care clienții pot obține diferite recompense. Astfel de mecanisme pot determina cumpărătorii să finalizeze comenzile în grabă, fără să analizeze suficient ofertele disponibile.

În noiembrie 2024, autoritățile europene au notificat oficial compania Temu în legătură cu mai multe practici comerciale considerate incompatibile cu legislația privind protecția consumatorilor. Conform Comisiei Europene, dosarul Temu a reprezentat cea mai amplă acțiune desfășurată până în prezent de rețeaua CPC, raportat la numărul plângerilor analizate.

Instituțiile naționale responsabile de protecția consumatorilor vor verifica modul în care compania chineză va pune în aplicare modificările convenite cu autoritățile europene.

Nerespectarea angajamentelor ar putea atrage sancțiuni financiare care să ajungă la 4% sau chiar să depășească acest procent din cifra de afaceri anuală înregistrată de companie în statele membre vizate.

Temu și-a asumat, de asemenea, obligația de a respecta cerințele stabilite în urma investigației și în cazul viitoarelor actualizări ale site-ului și aplicației mobile.

Acceptarea angajamentelor privind practicile comerciale nu înseamnă încheierea tuturor procedurilor inițiate de autoritățile europene împotriva platformei chineze.

Comisia Europeană desfășoară separat o investigație în baza Regulamentului privind serviciile digitale (DSA), care stabilește obligații suplimentare pentru marile platforme online. Pe 17 noiembrie 2026, Executivul comunitar a ajuns la concluzia preliminară că măsurile adoptate de Temu pentru limitarea riscului de comercializare a produselor ilegale sau nesigure nu au fost suficient de eficiente.

Autoritățile europene au identificat deficiențe în verificarea conformității produselor disponibile pe platformă, în moderarea conținutului și în aplicarea sancțiunilor împotriva comercianților care nu respectă regulile. Dacă încălcarea prevederilor Regulamentului privind serviciile digitale va fi confirmată în urma finalizării procedurii, Temu ar putea primi o amendă de până la 6% din cifra de afaceri anuală realizată la nivel mondial.