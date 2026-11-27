Președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, să facă ordine în plăți, să pregătească o rectificare bugetară corectă, cu priorități clare, și să elaboreze un buget realist pentru anul 2027. Reacția a venit după ce raportul prezentat vineri de Ministerul Finanțelor a confirmat că actuala guvernare a preluat de la fostul premier Ilie Bolojan obligații de plată neachitate în valoare de aproape 50 de miliarde de lei.

Sorin Grindeanu a susținut că situația datoriilor neachitate nu mai este doar o afirmație a social-democraților, ci „scrie negru pe alb” în raportul prezentat de ministrul Finanțelor. Potrivit liderului PSD, deși deficitul bugetar raportat după primele zece luni ale anului a coborât la 3,92% din PIB, față de 5,64% anul trecut, în spatele acestei cifre au rămas plăți neachitate de zeci de miliarde de lei, echivalentul a peste 2% din Produsul Intern Brut.

În aceste condiții, Grindeanu i-a trasat ministrului Alexandru Nazare o serie de sarcini: să pună ordine în plăți, să realizeze o rectificare bugetară corectă, cu priorități clare, și să construiască un buget realist pentru anul 2027, fără ceea ce el a numit „cosmetizări de tip Bolojan”.

„Românii au fost sărăciţi şi economia a fost pusă pe butuci degeaba! Actuala guvernare a preluat de la Ilie Bolojan un buget în care nu sunt acoperite obligaţii de plată de aproape 50 de miliarde de lei. Nu o mai spune doar PSD, ci scrie negru pe alb în raportul prezentat astăzi de ministrul Finanţelor. Am auzit luni de zile că deficitul scade şi că lucrurile sunt sub control. Da, după zece luni deficitul e la 3,92% din PIB, faţă de 5,64% anul trecut. Doar că în spatele acestei cifre au rămas plăţi neachitate de zeci de miliarde, adică peste 2% din PIB”, a scris Sorin Grindeanu pr Facebook.

Liderul PSD a explicat că amânarea plăților de către stat a generat un blocaj în lanț în economie. El a relatat discuțiile purtate recent la Suceava cu mai mulți primari care au derulat proiecte de investiții executate de firme locale, unde antreprenorii și-au terminat lucrările și le-au predat, însă nu și-au primit banii de la stat, deși au fost nevoiți să le achite la timp salariile propriilor angajați.

O situație similară a fost semnalată de Grindeanu și în cazul patronilor care au suportat din bugetul propriu al firmelor concediile medicale ale salariaților și așteaptă de luni de zile rambursarea sumelor de la stat. Pe lângă aceste restanțe, liderul PSD a menționat că furnizorii de energie mai au de încasat 3,5 miliarde de lei, iar peste aceste datorii s-a adăugat și riscul financiar din dosarul Pfizer, aflat încă în apel, estimat la peste 3 miliarde de lei.

Sorin Grindeanu a mai afirmat că românii trebuie să afle adevărul despre motivele pentru care deficitul raportat - dacă sunt incluse și datoriile aruncate în viitor - este mai mare decât în 2024 și 2025. El a susținut că 90% dintre românii cu venituri mici și cei din clasa de mijloc au suportat degeaba înghețări și tăieri de venituri, în timp ce companiile cu capital autohton au fost împinse în pragul insolvenței sau al falimentului din cauza creșterilor de taxe și impozite.

„Fiecare procent de deficit cu care s-a lăudat Bolojan înseamnă un român mult mai sărac, o firmă care încă îşi aşteaptă banii, un patron care a plătit în locul statului şi o investiţie amânată. Asta nu înseamnă nici disciplină bugetară şi nicidecum reformă, ci doar să ascunzi nota de plată sub faţa de masă ca să o achite cei care vin după tine. Şi să ai tupeul să te şi lauzi cu asta!”, a transmis președintele PSD.

Criticile și prioritățile trasate de Grindeanu au venit în contextul în care ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat vineri, într-o conferință de presă, că România se află pe o direcție corectă din punct de vedere fiscal. Oficialul a arătat că execuția bugetară la zece luni indică un deficit de 3,92% din PIB, în scădere cu 27 de miliarde de lei față de perioada similară a anului trecut.