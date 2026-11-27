Ministrul Economiei, Daniel Zamfir, a lansat acuzații la adresa fostului premier Ilie Bolojan, după prezentarea raportului privind situația finanțelor publice de către ministrul Alexandru Nazare. Oficialul susține că măsurile de austeritate adoptate în timpul guvernării Bolojan nu au dus la reducerea deficitului bugetar, în ciuda sacrificiilor suportate de populație și de mediul privat. Mai mult, Zamfir afirmă că fostul șef al Guvernului ar fi urmărit un „plan personal”, legat de ambițiile sale politice și de vânzarea participațiilor statului la companii profitabile.

Ministrul Economiei a comentat datele prezentate de Alexandru Nazare, potrivit cărora ministerele au solicitat fonduri suplimentare de 47 de miliarde de lei până la sfârșitul anului, în timp ce angajamentele certe se ridică la 19 miliarde de lei.

Daniel Zamfir consideră că necesarul ar putea fi chiar mai mare, în condițiile în care România nu cunoaște încă valoarea finală a fondurilor pe care le va atrage prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Cererile de plată cinci și șase se află încă în analiza Comisiei Europene, iar întârzierile ar putea influența sumele care vor ajunge la buget.

„E mare, doamna Bratu, și nu este suma integrală, pentru că noi nu avem încă finalul. Nu știm, până la urmă, câți bani din PNRR vom atrage. Suntem încă în analiza Comisiei, cu cererile cinci și șase, da, în întârziere. Ca atare, cele 47 de miliarde, de cât vorbește domnul Nazare, s-ar putea, sau aproape sigur, vor depăși 50 de miliarde”, a declarat Daniel Zamfir.

Daniel Zamfir a criticat politica fiscală și bugetară aplicată în timpul mandatului de premier al lui Ilie Bolojan. Ministrul susține că majorările de taxe și reducerile de cheltuieli nu au produs rezultatul promis, respectiv diminuarea deficitului bugetar.

Acesta a afirmat că populația și mediul de afaceri au suportat costurile măsurilor de austeritate, fără ca situația finanțelor publice să se îmbunătățească în mod corespunzător.

„Adică noi suntem, practic, acum într-o situație în care, așa, ca să înțeleagă toată lumea, atât mediul de afaceri, cât și populația, a fost un chin degeaba, pentru că toate aceste măsuri de austeritate nu au avut rezultatul pe care îl reclama Ilie Bolojan la începutul mandatului, și anume: haideți să facem economii, haideți să mărim taxele ca să reducem deficitul. Or, acum, la sfârșitul anului, se pare că deficitul va fi exact acela de la care a plecat Ilie Bolojan. Așadar, tot ceea ce s-a întâmplat, tot acest efort, toate pierderile pe care le-a avut economia românească… Vreau să vă aduc aminte că noi am intrat într-o contracție economică de vreun an și ceva. Deci PIB-ul României a scăzut cu 1,5%, ceea ce este extrem de important”, a afirmat ministrul.

Întrebat dacă situația bugetară nu ar fi fost și mai dificilă în lipsa măsurilor adoptate de fostul premier, Zamfir a respins această posibilitate. El a susținut că reducerea cheltuielilor statului ar fi trebuit să se bazeze pe reforme reale, nu doar pe măsuri de austeritate.

„Nu, doamna Bratu, pentru că ai două, ai două opțiuni atunci când ești într-o situație de genul ăsta. Fie reduci cheltuielile statului, dar le reduci, nu ce a făcut Ilie Bolojan, că eu nu am văzut măsuri de reformă. Eu nu știu dacă dumneavoastră îmi puteți spune o reformă reală, cu efecte în economie, pe care a făcut-o Ilie Bolojan. A tot vorbit de reforme, dar reforma nu s-a făcut”, a declarat Daniel Zamfir.

Ministrul Economiei a prezentat și un exemplu referitor la modul în care erau administrate unele companii aflate în subordinea instituției. Potrivit acestuia, membrii Consiliului de Administrație al companiei IOR ar fi decis să își majoreze indemnizațiile de la 4.800 la 14.700 de lei chiar în ziua în care Daniel Zamfir depunea jurământul de învestitură.

Oficialul a susținut că membrii Consiliului de Administrație erau apropiați de USR și a criticat momentul în care a fost luată hotărârea.

„Și vă pot da eu un exemplu de așa-zisă reformă a lui Bolojan. Chiar în ziua în care eram la Cotroceni și depuneam jurământul, în acea zi, practic, la o companie din subordinea Ministerului Economiei, compania IOR, consiliul de administrație de acolo, populat cu USR-iști, a luat o decizie prin care și-a triplat indemnizația de consiliu de administrație. Adică fix în ziua în care eu preluam, practic, mandatul de ministru, au făcut o ședință în care indemnizația de la 4.800 a ajuns la 14.700”, a afirmat ministrul.

Daniel Zamfir a susținut că a intervenit imediat și a anulat hotărârea, astfel încât indemnizațiile să rămână la valoarea inițială.

„Nu, pentru că n-a apucat să intre în vigoare. Am anulat imediat acea decizie a consiliului de administrație și, bineînțeles, indemnizația a revenit la cuantumul inițial”, a explicat acesta.

Ministrul Economiei a contestat și mesajele transmise de Ilie Bolojan la începutul mandatului de premier, când acesta avertiza asupra riscurilor economice și a posibilității ca România să ajungă într-o situație asemănătoare celei din Grecia.

Zamfir a făcut referire la un interviu acordat de fostul premier publicației Bloomberg, susținând că declarațiile despre dificultățile financiare ale țării au afectat imaginea României în fața investitorilor.

Ministrul a amintit că, la momentul respectiv, România înregistra o creștere economică și ocupa locul al doilea în Uniunea Europeană după acest indicator, potrivit datelor la care a făcut referire.

„Da, ca să revin la Ilie Bolojan, să știți că eu, de mai bine de un an, am spus-o și am repetat-o de nenumărate ori și sunt convins de lucrul ăsta, pentru că, până la urmă, realitatea mi-a dat dreptate. La două luni după ce a preluat mandatul de prim-ministru, domnul Ilie Bolojan a făcut o declarație la Bloomberg. Vă aduceți aminte, a făcut acea declarație la Bloomberg, în care a spus că România este pe marginea prăpastiei, că România, dacă nu ia măsuri, se va afla în situația Greciei și așa mai departe. A făcut acea declarație fix a doua zi după ce raportul Uniunii Europene a arătat că România era a doua țară ca și creștere economică din Uniunea Europeană. E adevărat…”, a declarat Daniel Zamfir.

Daniel Zamfir a susținut că fostul premier ar fi urmărit atât obiective legate de propria carieră politică, cât și vânzarea unor participații deținute de stat la companii profitabile.

Ministrul a făcut referire la posibilele ambiții prezidențiale ale fostului șef al Guvernului și la intenția de a înstrăina o parte din activele considerate strategice ale statului.

„Or, eu nu cred că domnul prim-ministru a făcut-o din prostie. Am spus foarte clar. Eu cred că a avut un plan. Domnul Ilie Bolojan a avut un plan personal în toată această acțiune, un plan de carieră, pe de o parte, pentru că își dorește să candideze, să fie președintele României, și alt plan, de a vinde, probabil angajându-se la lucrul ăsta, să vândă ce avea mai bun statul român din companiile cu profit”, a declarat Daniel Zamfir.

Daniel Zamfir a criticat și demersurile prezentate de vicepremierul Oana Gheorghiu privind listarea unor companii de stat la bursă. Ministrul susține că lista făcută publică înaintea moțiunii de cenzură care a dus la schimbarea Guvernului ar fi ascuns, în realitate, o procedură accelerată, cu negocieri deja purtate cu potențiali cumpărători.

„Pentru că realitatea ne-a arătat că fix cu două-trei săptămâni înainte de moțiunea de cenzură, când se prefigura că va pleca acasă, a ieșit doamna Oana Gheorghiu cu acea listă de companii ale statului pe care dorea să le scoată într-o procedură de listare, spunea domnia sa.

Și e o minciună ordinară, pentru că listarea nu era una publică, nu era o listare la care și dumneavoastră, și eu, și oricine să putem să ne cumpărăm acțiuni”, a susținut ministrul.

Întrebat despre procedura avută în vedere, Daniel Zamfir a afirmat că aceasta nu ar fi oferit transparența necesară și că negocierile cu potențialii cumpărători ar fi fost deja începute.

„Era o procedură accelerată, netransparentă. Era, de fapt, o procedură prin care se negocia, se negociase deja cu cei care urmau să cumpere”, a afirmat acesta.

Discuția a vizat și legea inițiată de Daniel Zamfir și adoptată de Parlament în luna mai, prin care este restricționată vânzarea acțiunilor deținute de stat la companiile românești până la 31 decembrie 2027.

Ministrul a explicat că actul normativ nu interzice toate operațiunile de listare, ci prevede excepții pentru societățile care înregistrează pierderi. În opinia sa, statul ar trebui să poată atrage parteneri pentru restructurarea și eficientizarea acestor companii.

„Nu, îmi permit să vă corectez. Proiectul de lege prevede următorul lucru: ca listarea să se facă, sau orice procedură de listare, de negociere, pentru companiile cu pierderi. Adică legea mea excepta companiile cu pierderi. Acolo, evident că statul are tot interesul să listeze, să negocieze cu parteneri, ca să elimine pierderile la companiile de stat”, a explicat ministrul Economiei.

Daniel Zamfir a criticat includerea unor societăți profitabile pe lista companiilor care ar fi urmat să fie luate în calcul pentru listare. Printre exemplele invocate de ministru se numără CEC Bank, Romgaz și Hidroelectrica.

Acesta a susținut că statul trebuie să păstreze participațiile la societățile care generează profit și au perspective importante de dezvoltare.

În cazul Romgaz, ministrul a invocat exploatarea gazelor din Marea Neagră și posibilitatea ca societatea să devină un actor important pe piața regională. De asemenea, Daniel Zamfir a vorbit despre potențialul Portului Constanța în eventualul proces de reconstrucție a Ucrainei.

„Și atunci, dacă vă aduceți aminte, doamna Gheorghiu scosese la mezat CEC-ul, scosese Romgazul, scosese Hidroelectrica, adică companiile care sunt, până la urmă, cele mai profitabile pe care le are statul român. În condițiile în care, nu-i așa, uite, România va beneficia de gazul din Marea Neagră, compania Romgaz are o perspectivă foarte bună, în sensul că poate deveni o companie regională. Portul Constanța… Se va încheia, Dumnezeule, odată războiul din Ucraina. Portul Constanța poate fi un hub, fără doar și poate, pentru reconstrucția Ucrainei. Așadar, eu nu, nu vând vaca care dă lapte, doamna Bratu, înțelegeți? Asta era filozofia care a stat la baza acelei legi, știți?”, a declarat Daniel Zamfir.

Declarațiile ministrului Economiei au venit după ce Alexandru Nazare a prezentat, vineri, raportul privind starea finanțelor publice și execuția bugetară la finalul lunii octombrie.

Documentul a fost făcut public în contextul solicitărilor PSD privind clarificarea situației bugetare și a angajamentelor financiare ale statului.

Potrivit datelor prezentate de ministrul Finanțelor, ministerele au solicitat fonduri suplimentare în valoare de 47 de miliarde de lei până la sfârșitul anului, însă angajamentele certe se ridică la 19 miliarde de lei.

Alexandru Nazare a mai arătat că procesul de consolidare fiscală trebuie să continue, următoarea etapă urmând să fie legată de elaborarea bugetului pentru 2027.