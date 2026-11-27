Premierul din Armenia, Nikol Pașinian, a exclus posibilitatea renunțării la procesul de aderare a țării la Uniunea Europeană și a anunțat că Erevanul intenționează să preia, în următorii ani, controlul deplin asupra frontierelor sale, înlocuind treptat grănicerii ruși, potrivit The Moskow Times. Declarațiile au fost făcute joi, 26 noiembrie, la Erevan, cu o săptămână înaintea unei întâlniri programate cu președintele rus Vladimir Putin, la Moscova.

Deciziile anunțate de liderul armean vin într-o perioadă în care relațiile dintre Armenia și Rusia sunt tensionate, pe fondul apropierii Erevanului de Uniunea Europeană și al reevaluării cooperării în domeniul securității. Discuțiile din 3 decembrie ar putea aborda inclusiv divergențele privind orientarea economică și politică a Armeniei.

Nikol Pașinian a declarat că nu consideră posibilă abrogarea legii adoptate în 2025, care a lansat procesul de apropiere a Armeniei de Uniunea Europeană. Premierul a respins astfel posibilitatea renunțării la această direcție, în ciuda presiunilor și avertismentelor venite din partea Moscovei.

La începutul lunii noiembrie, Pașinian a afirmat că Armenia ia în calcul depunerea oficială a cererii de aderare la UE până în 2028. Rusia a avertizat în repetate rânduri că apropierea de blocul european este incompatibilă cu menținerea Armeniei în Uniunea Economică Eurasiatică, organizație dominată de Moscova.

În decembrie, Uniunea Economică Eurasiatică ar urma să discute inclusiv posibilitatea suspendării participării Armeniei. În paralel, Rusia a introdus restricții asupra unor produse armenești și a avertizat asupra posibilelor consecințe economice ale schimbării orientării politice a Erevanului.

Pașinian a anunțat, de asemenea, că Armenia intenționează să preia în totalitate responsabilitatea pentru securizarea frontierelor sale în următorii ani. Planul vizează retragerea treptată a grănicerilor ruși care participă la patrularea frontierelor Armeniei cu Turcia și Iran.

„Suntem recunoscători grănicerilor ruși pentru că au fost prezenți la frontierele noastre în toți acești ani. Totuși, cred că a venit momentul să ne asumăm pe deplin responsabilitatea pentru securizarea frontierelor noastre în următorii ani”, a declarat premierul, potrivit relatărilor presei internaționale.

Grănicerii ruși au fost implicați în supravegherea frontierelor Armeniei cu Turcia și Iran în baza unui acord încheiat în 1992. În ultimii ani, responsabilitățile au fost transferate treptat autorităților armene. Personalul rus a părăsit aeroportul Zvartnots din Erevan în 2024, iar controlul unor puncte de trecere a frontierei a fost preluat de autoritățile armene în 2025.

Pașinian nu a precizat un calendar exact pentru retragerea completă a grănicerilor ruși și nici etapele concrete ale transferului de responsabilitate.

Premierul armean urmează să se întâlnească cu Vladimir Putin pe 3 decembrie, la Moscova, într-un moment în care relațiile dintre cele două state sunt marcate de divergențe privind securitatea, comerțul și orientarea strategică a Armeniei.

Pașinian a declarat că Armenia nu urmărește să afecteze relațiile cu Rusia și că speră ca discuțiile să contribuie la depășirea problemelor existente. În același timp, guvernul de la Erevan continuă să urmărească apropierea de Uniunea Europeană și să reducă dependența de Moscova în anumite domenii.