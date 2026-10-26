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Comisia Europeană a acceptat planul Temu. Ce trebuie să facă platforma în următoarele luni

Comisia Europeană a acceptat planul Temu. Ce trebuie să facă platforma în următoarele luniTemu. Sursa foto: Pixabay
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Din cuprinsul articolului

Platforma de cumpărături online Temu trebuie să aplice cinci măsuri pentru reducerea riscului de comercializare a produselor ilegale în Uniunea Europeană. Comisia Europeană a acceptat luni, 26 octombrie, planul de acțiune al companiei, prezentat după ce autoritățile europene au constatat încălcarea obligațiilor prevăzute de Regulamentul privind serviciile digitale.

Comisia Europeană a acceptat planul prin care Temu urmărește să remedieze problemele identificate în ceea ce privește evaluarea riscurilor asociate produselor ilegale disponibile pe platformă. Documentul cuprinde cinci măsuri care vizează identificarea acestor riscuri, verificarea eficienței mecanismelor de control și analizarea modului în care anumite funcții ale platformei pot contribui la promovarea unor articole ilegale.

Ce măsuri trebuie să ia Temu pentru a respecta regulile europene

Potrivit informațiilor publicate de Comisia Europeană, Temu va realiza o analiză a riscurilor adaptată caracteristicilor propriei platforme. Compania va trebui să utilizeze indicatori fiabili pentru a determina dacă măsurile aplicate reușesc să reducă riscul de distribuire a conținutului ilegal.

O altă măsură presupune verificarea sistemelor de moderare. Temu va analiza limitele acestor mecanisme și va identifica eventualele situații în care acestea nu reușesc să împiedice apariția produselor ilegale.

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Platforma va evalua și funcționarea sistemelor de recomandare, pentru a stabili dacă acestea pot favoriza vizibilitatea și răspândirea unor articole care nu respectă legislația.

În același timp, compania va examina cazurile în care anumite produse sunt promovate artificial sau în mod intenționat, inclusiv prin acțiunile unor comercianți care folosesc funcțiile platformei pentru a distribui anunțuri potențial ilegale.

Comisia Europeană

Comisia Europeană. Sursa foto: dreamstime.com

Temu are la dispoziție patru luni pentru evaluarea riscurilor

După acceptarea planului de acțiune, Temu trebuie să realizeze o evaluare intermediară a riscurilor într-un termen de patru luni.

Analiza va acoperi o perioadă de șase luni, până la 30 noiembrie 2026, și va urmări modul în care sunt puse în aplicare măsurile asumate de companie.

Prin aceste verificări, Comisia Europeană urmărește respectarea obligațiilor prevăzute de Regulamentul privind serviciile digitale, legislația europeană care stabilește reguli pentru funcționarea platformelor online.

Instituția a anunțat că aplicarea regulamentului are rolul de a consolida protecția consumatorilor și de a limita disponibilitatea produselor ilegale pe piața europeană.

Compania a primit o amendă de 200 de milioane de euro

Planul acceptat de Comisia Europeană a fost prezentat după o decizie de neconformitate adoptată în luna mai 2026.

La acel moment, autoritățile europene au constatat că Temu nu și-a îndeplinit obligațiile privind evaluarea riscurilor asociate funcționării platformei.

În urma constatărilor, Comisia Europeană a aplicat companiei o amendă de 200 de milioane de euro.

Noile măsuri asumate de Temu urmăresc remedierea încălcărilor identificate și reducerea riscului ca produsele ilegale să fie disponibile sau promovate prin intermediul platformei.

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