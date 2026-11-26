Românii care călătoresc cu autobuzul între localități din județe diferite au la dispoziție o nouă platformă online, prin care pot consulta informații despre trasee, ore de plecare și sosire, operatori de transport și autogări. Serviciul a fost lansat joi de Autoritatea Rutieră Română, iar anunțul a fost făcut de reprezentanții Ministerului Transporturilor.

Noua platformă, disponibilă la adresa www.mersulautobuzelor.arr.ro, centralizează datele necesare pentru planificarea călătoriilor cu autobuzul între localități aflate în bjudețe diferite.

Ministerul Transporturilor a anunțat lansarea prin mesajul: „Premieră la MTI: începând de astăzi există şi Mersul autobuzelor”.

Potrivit Autorității Rutiere Române, serviciul poate fi accesat de pe telefon, tabletă sau calculator. Utilizatorii pot introduce localitatea din care pleacă, destinația și data călătoriei, apoi pot consulta cursele disponibile.

Platforma pune la dispoziție informații despre cursele și traseele existente, orele de plecare și sosire, distanța și durata călătoriei, precum și date despre operatorii de transport și autogările utilizate.

Pentru a găsi o cursă, utilizatorii trebuie să parcurgă câțiva pași: să selecteze localitatea de plecare, să introducă destinația, să aleagă data călătoriei și să consulte rezultatele afișate pe platformă.

Autoritatea Rutieră Română a transmis că aplicația a fost realizată de specialiștii instituției și utilizează informațiile existente în sistemele informatice proprii.

„Dezvoltată de specialiştii Autorităţii Rutiere Române, aplicaţia valorifică informaţiile din sistemele informatice ale instituţiei, facilitând accesul publicului la datele privind transportul rutier interjudeţean de persoane. Fie că te deplasezi în interes profesional, pentru studii, în vacanţă sau pentru a-i vizita pe cei dragi, informează-te înainte de plecare şi planifică-ţi călătoria”, a mai transmis instituţia citată.